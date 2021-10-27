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Empire State Koşusu THY sponsorluğunda gerçekleştirildi - Son Dakika

Empire State Koşusu THY sponsorluğunda gerçekleştirildi

27.10.2021 06:57

Tüm dünyadan profesyonel ve amatör sporcuların New York'un en ünlü binasına koşarak çıktıkları Empire State Koşusu, Türk Hava Yollarının (THY) sponsorluğunda düzenlendi.

Tüm dünyadan profesyonel ve amatör sporcuların New York'un en ünlü binasına koşarak çıktıkları Empire State Koşusu, Türk Hava Yollarının (THY) sponsorluğunda düzenlendi.

Bu yıl 43'üncüsü düzenlenen koşuda 24 ülkeden 200'den fazla sporcu, 1576 basamak çıkarak Empire State binasının 86'ıncı katına ulaşmak için yarıştı.

Birinciliği erkeklerde 10 dakika 46 saniyelik derecesiyle Malezyalı Wai Ching Soh, kadınlarda ise 14 dakika 1 saniye ile Amerikalı Cindy Harris elde etti.

Kazananlara THY'den açık bilet hediye edildi.

Koşuya Türkiye'den İZEV iki sporcuyla katıldı

İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle, koşuya engelli haklarına dikkati çekmek amacıyla iki sporcusuyla katıldı.

İZEV adına koşuda, 61 yaşındaki bedensel engelli atlet Kemal Özdemir ve uluslararası markaların sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan atlet Mert Onaran yarıştı.

Onaran, koşu öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İZEV Vakfıyla beraber Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle, Empire State Maratonu'na Kemal Özdemir ile birlikte katılacağız. 86 kat, 1576 basamağı çıkacağız. Biz bunu engelli haklarına farkındalık yaratmak için yaptık, o nedenle bizim için çok önemli. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Kemal Özdemir ise "İlk hedefimiz iyi bir dereceyle yukarı çıkarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bir başka hedefimiz daha var, zihindeki yıkılmak zorunda olan duvarı yıkmak için buradayız. Bizim için en önemlisi de bu." diye konuştu.

İZEV Başkanı Hakan Kural, vakfın son yıllarda tüm projelerinde, Türkiye sosyal markasını işleyecek ve globale çıkartacak çalışmalar yaptığını belirterek, bu kez de Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle engellilik bağlamında Türkiye'nin vizyonunu dünyaya anlatmak istediklerini dile getirdi.

Empire State Koşusu'na engelli hakları için katıldıklarını ifade eden Kural, "Bu bir ilk ve hayal ettiğimiz bir duraktı. Bundan sonra da Avrupa'da pek çok çalışma yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Empire State Koşusu THY sponsorluğunda gerçekleştirildi
Empire State Koşusu THY sponsorluğunda gerçekleştirildi
Empire State Koşusu THY sponsorluğunda gerçekleştirildi
Empire State Koşusu THY sponsorluğunda gerçekleştirildi
Empire State Koşusu THY sponsorluğunda gerçekleştirildi
Empire State Koşusu THY sponsorluğunda gerçekleştirildi
Empire State Koşusu THY sponsorluğunda gerçekleştirildi
Empire State Koşusu THY sponsorluğunda gerçekleştirildi
Empire State Koşusu THY sponsorluğunda gerçekleştirildi

Türk Hava Yolları, Empire State, New York, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Empire State Koşusu THY sponsorluğunda gerçekleştirildi - Son Dakika


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