Otomobil minibüsle çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kavaklık Mahallesi Sosyete pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.G.K. idaresindeki 26 ZH 573 plakalı Citroen marka otomobil sürücüsü seyir halindeyken, M.A.Y.'nin kullandığı 67 LJ 790 plakalı özel rehabilitasyon merkezine ait Ford marka minibüsle çarpıştı. Kazada 26 ZH 573 plakalı otomobil sürücüsü yaralanırken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ü.G.K.'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansa alarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken 67 LJ 790 plakalı minibüsün sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - ZONGULDAK