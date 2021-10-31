Otomobil zulasında 53 kilo eroin ele geçirildi; 2 tutuklama - Son Dakika

BOLU'da polisin operasyonunda otomobilin içerisinde gizli bir bölmeye konulan 53 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, plakasını tespit ettiği otomobili, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde durdurdu. Narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada, otomobilin arka koltuğunun altındaki gizli bölmede 100 parça halinde 53 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Sürücü Kubilay Ç. (36) ve tesisatçı olduğu belirtilen Muhsin Ç. (33) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklandı.