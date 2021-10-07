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Otoyolda seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika

Otoyolda seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

07.10.2021 16:59
Otoyolda seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

İstanbul-İzmir otoyolunda seyir halinde olan otomobil alev aldı.

İstanbul- İzmir otoyolunda seyir halinde olan otomobil alev aldı. Motor kısmındaki mekanik arızadan kaynaklanan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Ballıca Mahallesi İstanbul- İzmir otoyolu üzerinde bugün saat 13.00 sıralarında, E.B.D (51)'in sürücülüğünü yaptığı 20 BD 123 plakalı Renault Broadway marka araç seyir halinde iken mekanik bir arızadan dolayı, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, dumanları fark ederek aracını emniyet şeridine çekti ve aracı terk etti. Kısa bir süre sonra motor kısmı alev alarak yanmaya başlayan araçta herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, otomobilin motor kısmı, koltuklar ve tavan kısmı tamamen yandı. Yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Jandarmanın Olay Yeri İnceleme Timleri (OYİT) gerekli incelemeleri yaptı. - MANİSA

Otoyolda seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Otoyolda seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İstanbul, Otomobil, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otoyolda seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika


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