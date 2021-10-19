Üye Girişi
Polonya'dan AB'ye tepki: Tehdit dilini reddediyoruz - Son Dakika

Polonya'dan AB'ye tepki: Tehdit dilini reddediyoruz

19.10.2021 12:52
Polonya'dan AB'ye tepki: Tehdit dilini reddediyoruz

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesindeki Anayasa Mahkemesinin "ulusal yasaların Avrupa Birliği (AB) yasalarından üstün olduğuna" yönelik kararına AB'den gelen eleştirilere karşılık, "Tehdit dilini reddediyoruz.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesindeki Anayasa Mahkemesinin "ulusal yasaların Avrupa Birliği (AB) yasalarından üstün olduğuna" yönelik kararına AB'den gelen eleştirilere karşılık, "Tehdit dilini reddediyoruz. AB siyasetçilerinin Polonya'ya şantaj yapmasına izin vermeyeceğim." dedi.

Polonya Başbakanı Morawiecki, Avrupa Parlamentosu Genel Kuruluna katılarak, "Polonya'daki hukukun üstünlüğü krizi ve AB hukukunun üstünlüğü" başlıklı oturumda konuşma yaptı.

Morawiecki, kendisinden önce konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Polonya Anayasa Mahkemesinin kararına karşılık AB'nin seçenekleri arasında AB fonlarını kullandırmayarak finansal cezalandırma ile üye ülkenin haklarının askıya alınmasını öngören AB anlaşmasındaki 7. maddeyi saymasına tepki gösterdi.

"Tehdit dilini reddediyorum. AB siyasetçilerinin Polonya'ya şantaj yapmasına izin vermeyeceğim. Şantaj, bir üye ülkeye yönelik politikalarda yöntem olmamalıdır." diyen Morawiecki, ülkesinin Avrupa'nın özgürlüğü için savaştığını, 1920'de Paris ve Berlin'i Sovyet saldırılarına karşı koruduklarını, 1939'da Nazi Almanyası'na karşı savaştıklarını, 1981'de totaliter komünist sisteme karşı Polonya'daki hareketin umut olduğunu söyledi.

Polonya'nın AB'ye katılırken "eli boş gelmediğini" dile getiren Morawiecki, AB'nin doğu sınırlarını Litvanya ve Letonya ile birlikte Polonya'nın koruduğunu, ülkesinin AB'ye ekonomik kazanımlar getirdiğini, Polonya halkının çoğunluğunun AB üyeliğine destek verdiğini belirtti.

Polonya'ya yönelik hukukun üstünlüğü eleştirilerine yanıt veren Morawiecki, AB'nin tarihteki en başarılı uluslararası birliktelik olduğunu ancak "bir devlet" olmadığını, AB içindeki devletlerin egemenlik haklarının bulunduğunu vurguladı.

Morawiecki, AB yasalarının "bazı alanlarda" ulusal yasalardan üstün olduğunu belirterek, "Polonya Anayasa Mahkemesinin son kararının bir yanlış anlaşılma nesnesi haline geldiğini görüyorum." dedi.

Morawiecki, "Polonya'nın en üst yasası anayasadır. Anayasamız, her türlü kanunun üstünde gelir ve ilke Polonya hükümeti tarafından korunmaktadır. Polonya Anayasa Mahkemesi hiçbir zaman AB anlaşmalarının şartlarının Polonya yasalarıyla uzlaşmaz olduğuna yönelik bir karar vermemiştir. Tam tersine Polonya AB anlaşmalarına uymaktadır." dedi.

Benzer kararların Almanya, Fransa, Danimarka, İtalya, İspanya gibi başka AB ülkelerinde de verildiğini savunan Morawiecki, "Polonya'nın AB'den ayrılması, Polexit gibi yalanların yayılmaması gerekir." diye konuştu. Morawiecki, şunları söyledi:

"Üye ülkelerden talimat almaya veya bir şeylerin dikte edilmesini asla kabul etmeyiz. Aramızda benzerlikler ve farklılıklar var. İş birliği yapacaksak bu tür farklılıkların olduğunu kabul etmemiz gerekir. Sırf yasal sistemlerimiz farklı diye AB çökecek değildir. Onlarca yıldır bu şekilde devam ediyoruz. Belki gelecekte hukuk sistemlerimizi uyumlu hale getiririz ama bunun olması için egemen devletlerin egemen kararları gereklidir."

AB'nin Polonya'ya karşı seçenekleri

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Morawiecki'den önce yaptığı konuşmada, Polonya'da hukukun üstünlüğü konusunda bir süredir endişeli olduklarını, Anayasa Mahkemesinin son kararının bunu dana da kötüleştirdiğini söyledi.

AB Komisyonunun Polonya Anayasa Mahkemesinin kararını şu anda değerlendirmekte olduğunu kaydeden von der Leyen, "Bu karar AB'nin temellerinin sorgulanmasına neden olmuştur. Bu karar, AB'nin yasal düzeninin birliğine doğrudan bir sınamadır." dedi.

Von der Leyen, ilk kez bir üye ülke mahkemesinin AB anlaşmalarının ulusal anayasayla uyumlu olmadığına yönelik karar verdiğini belirterek, AB Komisyonunun değerlendirmesi sonucunda birkaç seçenekleri bulunduğunu söyledi.

Von der Leyen, bu seçenekleri, AB'nin Polonya hakkında hukuk süreci başlatma, fonları kullandırtmama ve üye ülkenin haklarının askıya alınmasını öngören AB anlaşmalarının 7. maddesiyle ilgili süreci başlatmak olduğunu söyledi.

"Ortak değerlerimizin tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz." diyen Ursula von der Leyen, şunları dile getirdi:

"Kendimizi böyle durumda bulmaktan derin üzüntü duyuyorum. Her zaman diyaloğu savundum ve savunacağım. Bu çözülmesi gereken ve çözülebilecek bir durumdur. Biz birlik içindeki Avrupa'da güçlü bir Polonya istiyoruz."

Varşova- Brüksel gerilimi

Varşova ile Brüksel arasında bir süredir devam eden hukukun üstünlüğü tartışmalarının ardından Polonya Anayasa Mahkemesinin 7 Ekim'deki kararıyla yeni bir gerginlik ortaya çıkmıştı. Mahkeme, ülkenin ulusal yasalarının bazı AB yasalarından önce geldiğine yönelik karar açıkladı.

Mahkemenin kararında, "Avrupa Adalet Divanı'nın Polonya adalet sistemine müdahale çabaları hukukun üstünlüğü ilkesini, Polonya anayasasının üstünlüğü ilkesini ve ayrıca Avrupa entegrasyonu sürecinde egemenliğin korunması ilkesini ihlal etmektedir." ifadesi yer aldı.

Polonya'nın hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı gibi konulardaki uygulamaları son yıllarda AB içinde eleştiriliyor.

AB Komisyonunun "Hukukun Üstünlüğü 2021" raporunda, Polonya'da yargı bağımsızlığının tehdit altında olduğu ve bunun endişe verici olduğu ifade edilmişti.

Avrupa Adalet Divanı da Polonya Yüksek Mahkemesinde yargıçlara karşı kurulan disiplin kurulunu ve atanma yöntemini eleştiriyor.

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Anayasa, Polonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya'dan AB'ye tepki: Tehdit dilini reddediyoruz - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nehirde aniden ortaya çıkan azgın timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu tek hamlede yuttu 12:59 Nehirde aniden ortaya çıkan azgın timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu tek hamlede yuttu İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor 12:32 İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi 12:26 UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi
Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor 11:54 Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi 11:43 Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor 11:18 Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor
Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı 11:03 Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı 10:54 Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı

Son Dakika Haberleri
12:38 Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor
12:37 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
12:28 TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor
12:26 UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi
12:05 Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?
11:59 Bir önceki gün 529 lira ile günü kapatan gram altın fiyatı bugün kaç lira? 19 Ekim 2021
11:53 Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor
11:53 Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor
11:42 Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi
11:31 Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı         
13:07
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor         
12:29
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor         
11:53
Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez         
11:31
Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak         
11:17
Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı         
10:59
İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor         
10:40
Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı         
10:02
Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı         
09:58
Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı         
09:52
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı         
08:08
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
07:30
Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı         
20:22
Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi         
16:58
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 13:12:14. #1.13#
SON DAKİKA: Polonya'dan AB'ye tepki: Tehdit dilini reddediyoruz - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement