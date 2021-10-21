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PROF. DR. ÇAKMAK: KADINLAR, 25 YAŞINDAN İTİBAREN KENDİ MEMELERİNİ MUAYENE ETMELİ - Son Dakika

PROF. DR. ÇAKMAK: KADINLAR, 25 YAŞINDAN İTİBAREN KENDİ MEMELERİNİ MUAYENE ETMELİ

21.10.2021 16:33
PROF. DR. ÇAKMAK: KADINLAR, 25 YAŞINDAN İTİBAREN KENDİ MEMELERİNİ MUAYENE ETMELİ

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, kadınların 25 yaşından itibaren kendi memelerini muayene etmeleri gerektiğini, 40 yaşından itibaren ise mutlaka doktor muayenesi ve yılda bir mamografi tarama programlarına dahil olmaları gerektiğini söyledi.

ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, Bursa Onkoday Derneği ve Batı Karadeniz Meme Hastalıkları Derneğince 'Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği' gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında hastalara, doktorlara ve doktor adaylarına meme kanseri konusunda bilgiler verildi. Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, meme kanserinin akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser türü olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çakmak, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, meme kanserini dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu söyledi. 2020 yılında, dünyada 2 milyon 300 bin kadına meme kanseri tanısı konulduğunu ifade eden Prof. Dr. Çakmak, "Farklı sebeplerden ötürü ne yazık ki yaklaşık 685 bin kadını meme kanseri sebebiyle kaybettik. Bu oranlar şu anda 5 yıl içerisinde meme kanseri tanısı konmuş yaklaşık 7 milyon 800 bin kadın dünyada yaşamaya devam ediyor ki amacımız bu oranın çok daha artırılması. Meme kanserinde özellikle ölümlerin orta ve düşük gelir seviyeli ülkelerde olduğu, yani çok büyük bir bölümü kayıpların yaklaşık 3'te 2'sinin orta ve düşük gelir sahibi olan ülkelerde olduğunu biliyoruz. Bu neden böyle? Çünkü bu gibi ülkelerde ne yazık ki kanser çok daha ilerlemiş evrede ortaya çıkıyor. Kadınların tanılarında ve tedavilerinde gereken standartlar sağlanamıyor. Buna bağlı olarak da hastalarımızı ne yazık ki kaybedebiliyoruz. En önemli silahımız erken tanıyı sağlayabilmek." dedi.

MEME KANSERİ TANISI ARTIYOR

Prof. Dr. Çakmak, kadınların 25 yaşından itibaren kendi memelerini muayene etmeleri gerektiğini, 40 yaşından itibaren ise mutlaka doktor muayenesi ve yılda bir mamografi tarama programlarına dahil olmaları gerektiğini ifade etti. Meme kanserinin Türkiye ve dünya genelinde artış eğiliminde olduğunu anlatan Prof. Dr. Çakmak, şöyle dedi:

"Dünya Sağlık Örgütünün 2020 yılında yansıyan verileri doğrultusunda Sağlık Bakanlığımızın verileri göz önünde bulunduracak olursak geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye'de yaklaşık 25 bin kadına meme kanseri tanısı konduğunu biliyoruz. Vefatlarda tabi pandemi dönemi olduğu için açıkçası bu vefatlarla ilgili kayıplar ve sayılarda bazı değişiklikler söz konusu olabiliyor. Vefat sayısı da bine yakın. Bizim hastanemizde başvuran ve tanı alan hastaların genel anlamda yeni tanı sayısı 300'e yakındır. Ama toplamda tedavi gören hasta sayısı binin üzerindedir. Meme kanseri Türkiye genelinde geçtiğimiz 2000'li yılların başından 1980'ler itibariyle göz önünde bulundurursak hem Türkiye genelinde hem de dünya genelinde çok ciddi bir artış gösteriyor. Türkiye'de yıllık 10-15 binli rakamları görürken artık 25 binle çıktı. Dünya Sağlık Örgütü bunun 2030'lu yıllarda 35 binli rakamlara çıkacağını öngörüyor."

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Meme Kanseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. ÇAKMAK: KADINLAR, 25 YAŞINDAN İTİBAREN KENDİ MEMELERİNİ MUAYENE ETMELİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: PROF. DR. ÇAKMAK: KADINLAR, 25 YAŞINDAN İTİBAREN KENDİ MEMELERİNİ MUAYENE ETMELİ - Son Dakika
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