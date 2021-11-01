Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 19 Kırım Tatar Türkü gözaltına alındı - Son Dakika

Kırım Tatarlarının yargılandığı davanın temyiz duruşmasının sonucunu öğrenmek için Akmescit 'teki mahkemeye gelen biri gazeteci 19 Kırım Tatarının gözaltına alındığını duyuran Ceppar, "Uluslararası toplumu Kırım'daki toplu gözaltıları durdurması ve yasa dışı tutuklanan Ukrayna vatandaşlarını serbest bırakması için Rusya'ya baskı yapmaya devam etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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