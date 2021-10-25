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Rüzgar bebeğin tedavisine Almanya'da başlandı - Son Dakika

Rüzgar bebeğin tedavisine Almanya'da başlandı

25.10.2021 10:34
Rüzgar bebeğin tedavisine Almanya'da başlandı

İZMİR'de, henüz 4 aylıkken (SMA) Tip 1 teşhisi koyulan ve tedavisi için gerekli olan 2 milyon 400 bin euro düzenlenen kampanya ile toplanan Rüzgar bebeğin tedavisi, Almanya'daki Ulm Universite Hastanesi'nde başlandı.

İZMİR'de, henüz 4 aylıkken (SMA) Tip 1 teşhisi koyulan ve tedavisi için gerekli olan 2 milyon 400 bin euro düzenlenen kampanya ile toplanan Rüzgar bebeğin tedavisi, Almanya'daki Ulm Universite Hastanesi'nde başlandı. 16 aylık Rüzgar'ın tedavisi 3 ay sürecek.

Bornova ilçesinde yaşayan İbrahim (41) ve Gülistan (28) Çiçek çiftinin 3'üncü çocukları Rüzgar Samet Çiçek, SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele ediyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde henüz 4 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi koyulan ve hastalığının gün geçtikçe ilerlemesiyle yoğun bakımda gözetim altında tutulmaya başlanan Rüzgar bebeğin Almanya'da tedavi olması için yardım kampanyası başlatıldı. Valilik izniyle ocak ayında başlatılan kampanya ile tedavi için gerekli olan 2 milyon 400 bin euro toplandı. Para, Rüzgar bebeğin tedavi göreceği Almanya'daki Ulm Universite Hastanesi'nin hesabına yatırıldı.

FİZİK TEDAVİ DE GÖRECEKGerekli izinlerin ardından Çiçek ailesi, 21 Eylül'de Almanya'nın Ulm kentine gitti. Rüzgar'ın tedavisine de Ulm Universite Hastanesi'nde başlandı. Rüzgar'a, 'Zolgensma' adlı ilaç çarşamba günü verildi. Rüzgar'ın hastanedeki tedavisinin yaklaşık 3 ay süreceği, ilaç bitimi sonrası fizik tedavi de göreceği belirtildi.'İLAÇ SONRASI DURUMU GÖZLEMLENECEK'

Oğlu Rüzgar'ın yaşama tutunması için uzun süredir eşiyle birlikte mücadele veren İbrahim Çiçek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Çiçek, "Rüzgar'ın hayata tutunması için bizlere çok insan destek oldu. Onların destekleriyle Almanya'ya geldik ve Rüzgar'ın tedavisine başlandı. Bu süreçte bizlere destek olan herkesten Allah razı olsun. Rüzgar'a ilk ilaç verildi. Şimdi doktorlar durumunu gözlemleyecek. Rüzgar gibi bu hastalıkla mücadele eden tüm çocuklara Allah şifa versin" dedi.


Rüzgar bebeğin tedavisine Almanya'da başlandı
Rüzgar bebeğin tedavisine Almanya'da başlandı
Rüzgar bebeğin tedavisine Almanya'da başlandı
Rüzgar bebeğin tedavisine Almanya'da başlandı
Rüzgar bebeğin tedavisine Almanya'da başlandı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, spinal müsküler atrofi, Almanya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rüzgar bebeğin tedavisine Almanya'da başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rüzgar bebeğin tedavisine Almanya'da başlandı - Son Dakika
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