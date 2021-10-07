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Salihli şehir merkezinde radar uygulaması başladı - Son Dakika

Salihli şehir merkezinde radar uygulaması başladı

07.10.2021 13:13
Salihli şehir merkezinde radar uygulaması başladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, hız limitine uymayan sürücülere yönelik radar uygulaması başlattı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, hız limitine uymayan sürücülere yönelik radar uygulaması başlattı.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sorumluluk alanındaki İzmir- Ankara E96 Karayolu ve şehir merkezinde meydana gelen trafik kazalarını en aza indirmek ve sürücüleri kurallara uymaya teşvik etmek amacıyla radar uygulaması başlattı.

E96 Karayolu Demirci yolu kavşağında drone destekli yapılan radar uygulamasında hız sınırını aşan ve kurallara uymayan 44 araç sürücüsüne 38 bin lira cezai işlem uygulandı.

Radar uygulamasının belirlenen gün ve saatlerde uygulanmaya devam edeceğini ifade eden Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser yardımcısı İsmail Çakır, "Bu radar uygulaması ile amacımız vatandaşlarımıza ceza yazmak değildir. Amacımız sürücülerin belirlenen hız limitlerini aşmasını önlemek, hem de kazaların en sık yaşandığı bölgelerde halkımızın can ve mal kaybının önüne geçmektir" dedi. - MANİSA

Salihli şehir merkezinde radar uygulaması başladı
Salihli şehir merkezinde radar uygulaması başladı

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Salihli, Ankara, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Salihli şehir merkezinde radar uygulaması başladı - Son Dakika


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