Saraydüzü Kaymakamlığından muhtarlara eğitim semineri - Son Dakika

Saraydüzü Kaymakamlığınca "19 Ekim Muhtarlar Günü" öncesinde mahalle ve köy muhtarlarına yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Saraydüzü Esenler Kültür Merkezi'nde, İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü ve Malmüdürü Mustafa Gezen tarafından verilen eğitimde, muhtarların yürürlükte olan mevzuattan kaynaklı görev, yetki ve sorumlulukları ele alınarak, diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri ile muhtarların vatandaş ve kurumlara karşı sorumlulukları anlatıldı.

Seminerde, Türkiye'de muhtarlık müessesesi ve tarihçesi, 442 sayılı Köy Kanunu ve köy muhtarlığı, mahalle muhtarlığı, muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları, diğer kurumlar ile olan ilişkileri ve diğer yasalardan kaynaklı görevleri konularında bilgilendirmede bulunuldu.

Seminer sonrasında, kurum amiri ve temsilcileri kurumları ile ilgili bilgilendirme yaptı. Toplantı soruların yanıtlanması, dilek ve temennilerin dile getirilmesiyle sona erdi.

Toplantıya, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Özcan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Umut Kokum, kurum amirleri ve muhtarlar katıldılar.