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SARIYER'DE ARAÇ SAHİPLERİNİN KORKULU RÜYASI FAR HIRSIZLARI KAMERADA - Son Dakika

SARIYER'DE ARAÇ SAHİPLERİNİN KORKULU RÜYASI FAR HIRSIZLARI KAMERADA

31.10.2021 13:54
SARIYER'DE ARAÇ SAHİPLERİNİN KORKULU RÜYASI FAR HIRSIZLARI KAMERADA

Sarıyer'de far hırsızları araç sahiplerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Sarıyer'de far hırsızları araç sahiplerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Motosikletlerle gelen hırsızlar saniyeler içinde araçların farlarını söküyor. Farları sökerlerken de araçlara büyük zarar veren hırsızlara isyan eden Ali Açıkyol, "Artık araçlarımızı evimizin önüne park etmeye korkuyoruz" dedi.

İstanbul'da son zamanlarda artan araba farı hırsızları şimdi de Sarıyer'de ortaya çıktı. Gece saatlerinde motosikletlerle gezerek tespit ettikleri araçların farlarını saniyeler içinde söken hırsızlar, aracın marka ve modeline göre değişen on binlerce lira değerindeki farları sökerken de araçlara büyük zarar veriyor.

FAR HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASINDA, SADECE 20 SANİYE SÜRÜYORFar hırsızlarının son kurbanı ise Sarıyer Bahçeköy'de oturan Ali Açıkyol oldu. Geçen Cuma saat 05.00 sıralarında meydana gelen far hırsızlığı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir motosiklet ile gelen kasklı 2 kişi önce hedef aldıkları otomobilin önünde durup çevreye bakıyor. Bir aracın geldiğini fark eden hırsızlar, motosiklete binerek uzaklaşıyor. Ancak araç geçtikten sonra geri gelen 2 kişiden biri motosikletten iniyor, otomobilin farlarını 20 saniye içinde sökerek motosiklete binip olay yerinden uzaklaşıyor.

"ÖZELLİKLE SARIYER VE KAĞITHANE'DE SÜREKLİ OLUYOR"Çaldıkları farların değerinin 20 bin lira olduğunu ama sökerken otomobile verdikleri zararın 40 bin lira olduğunu söyleyen Ali Açıkyol; "Cuma günü sabah saat 05.00 gibi evin önündeydi araç. Gelmişler on saniye gibi kısa bir sürede tamponu kırarak, yırtarak farları söküp alıp gitmişler. Özellikle Kağıthane ve Sarıyer'de devamlı olan olaylar bunlar. ve yetkililer, polis bunu gerçekten görmek istiyorlarsa burada Maslak Oto Sanayi'ye gitsinler. Sabah girsinler oraya, akşama kadar beklesinler, kaç tane farları çalınmış araç geliyor görsünler. Bununla ilgilenmiyorlar.  2019 yılında da Kağıthane'de çalınmıştı farlarım.  O zaman da aynı motosikletliler geliyor, plaka yok, kafalarında kask, ellerinde eldiven. Arabayı olduğu yerde 10 saniyede parçalıyorlar, gidiyorlar. Buna artık bir dur demeleri gerekiyor. Buna verilen cezayı yükseltmeleri gerekiyor. Bir yıl yatıp çıkıp aynı işi yapmaya devam ediyorlar. Sonuçta insanların malına zarar veriyorlar. Biz de zarardayız, mağduruz. Tek ben değil, bu araçları kullanan herkes korkuyor artık. Bir yere arabasını bırakırken, acaba bıraktım ne olacak diye. Nasıl bir çözüm olacak bilmiyorum ama bu konuyla ilgilenilmesini istiyorum. Şikayetçi oldum, olay yeri inceleme geldi parmak izi aldı ama hiçbir şey çıkmadı. Daha önceki olay da şikayetçi olmuştum yine bir şey çıkmadı. Ben üzerime düşen görevi yapıyorum şikayetçi oluyorum ama herhangi bir sonuç çıkmıyor" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü: --------------------Far hırsızlarının otomobilin yanına gelişi-Motosikletten inen hırsızın 20 saniyede farları sökmesi-Hırsızlığın olduğu yer-Otomobil sahibi Ali Açıkyol ile röportaj-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

İstanbul, Otomobil, Sarıyer, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER'DE ARAÇ SAHİPLERİNİN KORKULU RÜYASI FAR HIRSIZLARI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: SARIYER'DE ARAÇ SAHİPLERİNİN KORKULU RÜYASI FAR HIRSIZLARI KAMERADA - Son Dakika
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