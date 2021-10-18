SATSO heyeti, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) heyeti, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gezi gerçekleştirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona, SATSO meclis üyeleri katıldı.

Program kapsamında düzenlenen konferansta konuşan Altuğ, adanın TOBB Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (GTİ) tarafından 2015'te başlanan yenileme çalışmalarında bizzat kendisinin de GTİ Yönetim Kurulu üyesi olarak yer aldığını belirtti.

Ciddi emek harcanarak yenilenen Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı meclis üyelerinin de görmesini arzu ettiklerini aktaran Altuğ, "Cumhuriyet tarihinin, demokrasinin en karanlık günlerine tanık olan Yassıada, şimdi Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeni döneme başladı. Adanın bu hale dönüşmesinde ve içerisinde bulunduğumuz bu tesisin yapılmasında büyük emeği olan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve herkese teşekkür ediyorum. O karanlık günlerin bir daha yaşanmamasının yolu da demokrasiye sıkı sıkı sarılmamızdan geçiyor." ifadelerini kullandı.

SATSO Meclis Başkanı Kuriş de Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın meclis üyelerince ilgiyle karşılandığını belirterek, adanın dönüştürülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konferansta Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.