Üye Girişi
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN HAKKARİ'DE UĞURLAMA TÖRENİ - Son Dakika

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN HAKKARİ'DE UĞURLAMA TÖRENİ

26.10.2021 10:05

Yıldırım harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın (25) cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenle memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Yıldırım harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın (25) cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenle memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Piyade Albay Hakan Yağmur, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri, asker ve polisler katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Yalman'ın Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şehidin özgeçmişi ve duaların okunmasının ardından Yunus Emre Yalman'ın cenazesi ambulansla Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na götürüldü, buradan da memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

(

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN HAKKARİ'DE UĞURLAMA TÖRENİ
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN HAKKARİ'DE UĞURLAMA TÖRENİ
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN HAKKARİ'DE UĞURLAMA TÖRENİ
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN HAKKARİ'DE UĞURLAMA TÖRENİ

Uzman Çavuş, Yunus Emre, Hakkari, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN HAKKARİ'DE UĞURLAMA TÖRENİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Suudi Arabistan'ın eski üst düzey istihbarat yetkilisi itiraf etti: Prens Selman, eski kral Abdullah'ı öldürmeyi teklif etti 10:05 Suudi Arabistan'ın eski üst düzey istihbarat yetkilisi itiraf etti: Prens Selman, eski kral Abdullah'ı öldürmeyi teklif etti Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu 10:01 Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu Bir navigasyon kazası daha! Otomobiliyle merdivenden inmeye çalışan kadın sürücü askıda kaldı 09:55 Bir navigasyon kazası daha! Otomobiliyle merdivenden inmeye çalışan kadın sürücü askıda kaldı
Galatasaray'a karşı arka arkaya galibiyetler alan Sergen Yalçın tarih yazdı 09:41 Galatasaray'a karşı arka arkaya galibiyetler alan Sergen Yalçın tarih yazdı Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi 09:06 Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı resmen salladı 09:02 Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı resmen salladı
Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı 00:23 Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü 23:17 Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü

Son Dakika Haberleri
10:04 Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı
10:01 Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu
09:54 Beşiktaş, Galatasaray'ın 4 yıldızlı Squid Game göndermesine cevap verdi
09:43 İstanbul'un göbeğinde yangın paniği! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev aldı
09:40 Galatasaray'a karşı arka arkaya galibiyetler alan Sergen Yalçın tarih yazdı
09:14 ABD, Sezgin Baran Korkmaz'ın lüks yatı Queen Anne'i satışa çıkarılıyor
09:06 Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi
09:04 Katar'dan ABD'ye İHA tepkisi geldi: BAE'ye onay verdiniz, hayal kırıklığına uğradık
09:01 Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı resmen salladı
08:59 WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak
Antalya'da ilk kez oluyor! Yalancı katil balina ölüsü kıyıya vurdu Antalya'da ilk kez oluyor! Yalancı katil balina ölüsü kıyıya vurdu         
10:08
Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı         
10:04
Beşiktaş, Galatasaray'ın 4 yıldızlı Squid Game göndermesine cevap verdi Beşiktaş, Galatasaray'ın 4 yıldızlı Squid Game göndermesine cevap verdi         
09:55
Son Dakika: ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Erdoğan'ın sözlerine Son Dakika: ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Erdoğan'ın sözlerine "not edildi" deyip Kavala açıklamasını tekrarladılar         
09:50
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu         
09:29
Katar'dan ABD'ye İHA tepkisi geldi: BAE'ye onay verdiniz, hayal kırıklığına uğradık Katar'dan ABD'ye İHA tepkisi geldi: BAE'ye onay verdiniz, hayal kırıklığına uğradık         
09:04
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi: Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi: Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun         
00:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız         
20:07
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var         
19:52
Düğün sonrası eğlencesinde Düğün sonrası eğlencesinde "Neden hesabı sen ödedin?" tartışması damadın vurulmasıyla sonuçlandı         
19:03
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı         
17:29
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü         
15:26
Şırnaklı çift, hayvancılıktan sağladığı gelirle 4 kıtada 35 ülkeyi gezdi Şırnaklı çift, hayvancılıktan sağladığı gelirle 4 kıtada 35 ülkeyi gezdi         
11:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 10:12:20. #1.13#
SON DAKİKA: ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN HAKKARİ'DE UĞURLAMA TÖRENİ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement