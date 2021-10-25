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Selendi Gölbaşı'nın İçme Suyu Deposu Yenilendi - Son Dakika

Selendi Gölbaşı'nın İçme Suyu Deposu Yenilendi

25.10.2021 14:58
Selendi Gölbaşı'nın İçme Suyu Deposu Yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesinde bulunan içme suyu deposunun bakım onarımını gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu depolarını daha sağlıklı hale getirmek amacıyla bakım onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Selendi ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesinde yer alan içme suyu deposu da daha sağlıklı bir yapıya kavuştu. İçme suyu deposunda dış cepheden, manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yenilendi. Himaye çiti ile çevrilen depoya dışarıdan herhangi bir müdahale edilmesinin de önüne geçildi.

"Cengiz Başkanımıza hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz"

Mahalle Muhtarı Talat Akyıldız, "Depomuzun içinde eskiden fayans yoktu şimdi var. A'dan Z'ye depomuzun her yeri yenilendi. Boyası, sıvası yapıldı. Cengiz Başkanımıza hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Selendi Gölbaşı'nın İçme Suyu Deposu Yenilendi - Son Dakika


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