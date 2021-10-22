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SİRKECİ BÜYÜK POSTANE'DEN SÖKÜLEN TUĞRALAR, PTT'NİN 181.YILINDA YENİDEN ASILDI - Son Dakika

SİRKECİ BÜYÜK POSTANE'DEN SÖKÜLEN TUĞRALAR, PTT'NİN 181.YILINDA YENİDEN ASILDI

22.10.2021 14:22
SİRKECİ BÜYÜK POSTANE'DEN SÖKÜLEN TUĞRALAR, PTT'NİN 181.YILINDA YENİDEN ASILDI

PTT AŞ'nin 181. Yıl Kutlaması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katılımıyla Sirkeci Büyük Postane Hizmet Binası'nda Tuğra ve Arma Programı düzenlendi.

PTT AŞ'nin 181. Yıl Kutlaması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katılımıyla Sirkeci Büyük Postane Hizmet Binası'nda Tuğra ve Arma Programı düzenlendi. 1927 yılında binadan sökülen Sultan 2. Abdülhamid'in tuğrası ve Sultan V.Mehmed Reşad'a ait arma yeniden binaya yerleştirildi.

Sirkeci Büyük Postane Binası'nın girişinin iki tarafında bulunan Sultan 2. Abdülhamid'in tuğrası ve Sultan V. Mehmed Reşad'a ait arma 1927 yılında çıkarılan Türkiye Cumhuriyeti Dahilinde Bulunan Bilumum Mebani-i Resmiyye ve Milliyye Üzerindeki Tuğra ve Medhiyyelerin Kaldırılması Hakkında(ki) Kanun ile kaldırılmıştı. Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) 181. yılında, düzenlenen tören ile Anıtlar Kurulu'ndan çıkan sanat tarihi raporu doğrultusunda binanın özgün niteliğinde bulunduğu belirtilen tuğra ve arma kurul kararıyla uygun görülerek yeniden binaya yerleştirildi. Tuğra ve Arma Programı'na katılan Bakan Karaismailoğlu, Sirkeci Büyük Postane Hizmet Binası'nda bulunan tarihi yazı masasında bulunan kartpostalları inceledi, ardından binayı gezdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mükremin Kara, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın katıldığı tören İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ile başladı. Açılış konuşmasını, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten yaptı. Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasının ardından ödül ve imza töreni düzenlendi.

"ECDADIMIZIN EMEK HAKKI VE İMZALARINI YAD ETMEYİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada, "PTT, büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz doğrultusunda attığımız adımlarda üzerine düşen sorumlulukları fazlasıyla yerine getirerek hizmet anlayışını her geçen gün geliştiriyor. Bugün, Osmanlı padişahlarından II. Abdulhamid Han ve V. Mehmet Reşat'a ait tuğraların, tekrar Sirkeci Büyük Postane'mizdeki yerlerine konulduğu bu anlamlı törende birlikteyiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizi bölünmüş yollarla ve otoyollarla donatırken, ülkemizi yüksek hızlı tren ve metro ağlarıyla örerken, geçit vermez dağları tünellerle, derin vadileri viyadüklerle aşarken, havayolunu 'halkın yolu' haline getirirken, denizcilikte ve gemi üretiminde dünya ile yarışırken, internet ve haberleşmede yerli ve milli en ileri teknolojileri kurarken, bizden önce yapılan eserlere de sahip çıkmayı, onları yapan ecdadımızın emek hakkı ve imzalarını yad etmeyi de çok iyi biliyoruz. Sirkeci Büyük Postanesi'ndeki tuğralarının yeniden yerlerine konulması, maddi ve manevi mirasımızı aslına uygun şekilde yaşatma gayretimizin bir ifadesidir. Ecdadımızın bize bıraktığı mirası geleceğe taşıyabilmek, büyük ve güçlü Türkiye motivasyonuyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapabilmek, ülkemize gelen yabancı yatırımları artırabilmek için güçlü bir altyapının ne kadar önemli olduğunun her zaman farkında olduk" dedi.

"100 ADET E-SCOOTER İLE 450 BİNE YAKIN GÖNDERİYİ SAHİPLERİNE ULAŞTIRDIK"

Karaismailoğlu "Ulaşım ve lojistik ana planımız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızda artan bir önem ve hassasiyetle yerli ve milli adımları desteklerken, ulaşımın her modunda olduğu gibi haberleşme alanında da yine yerli ve milli kabiliyet ve ürünlerin kullanımını her geçen gün arttırıyoruz. Karbon emisyonunu azaltan daha pratik bir uygulama olan elektrikli araçlarımızı PTT hizmetinde de kullanıyoruz. Bu yılın haziran ayında 100 adet e-scooterı İstanbul dağıtım merkezlerimizde kullanmaya başladık. Bu araçlarla üç ayda 450 bine yakın gönderiyi sahiplerine ulaştırdık. PTT Kart hizmeti ile PTT bünyesindeki gerçek posta çeki hesap sahipleri, hesaplarındaki bakiyelerini, banka ATM'lerinden nakit çekim işlemlerinde, yurt içi ve dışı alışverişlerinde nakit yerine kullanabilecekler." diye konuştu.

"TÜRKİYEKART PROJESİ İÇİN TÜM BELEDİYELER İLE İŞ BİRLİĞİ HALİNDEYİZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı "Türkiye Kart Projesi ile ülke genelinde tüm ulaşım araçlarında kullanılabilecek bir ulusal e-ödeme kart sistemini geliştirdik. Sistemin hizmete alınması için tüm belediyelerimizle iş birliği halindeyiz. Türkiye Kart ile ülkemizin tamamında ulaşım sisteminin tam entegrasyon halinde hizmet vermesi sağlanmış olacak. Posta sektöründe sunulan hizmetlerin dijital ortamda yürütülecek şekilde geliştirilmesi, posta ve kargoda dijital imzanın hukuki zemininin oluşturulması, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması, yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek Ulusal Elektronik Posta Sistemi'nin kurulmasını hedefliyoruz" dedi.

"BÜYÜK POSTANE BUGÜN TARİHİ SİLÜETİNE TEKRAR KAVUŞUYOR"

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten ise "Yakın zaman önce tarihine yakışır bir titizlikle Büyük Postane'mizin dış restorasyonunu tamamladık. Bir kısmı müze olarak hizmet veren kurumumuzla özdeşleşmiş bu özel yapı bugün tarihi siluetine tekrar kavuşuyor. Tuğra ve armaları ait oldukları yere yeniden konumlandırmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu binayı bize bırakan ecdadımıza vefamızı ifade ediyoruz" dedi.

BAKANDAN ESNAF ZİYARETİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu törenin ardından çevredeki esnafı ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, girdiği telefon dükkanında çalışan kişiye, "Iphone 13 var mı? Fiyatı ne kadar?" diye sordu. Çalışan ise, şu an ellerinde olmadığını ancak geleceğini söyledi.

SİRKECİ BÜYÜK POSTANE'DEN SÖKÜLEN TUĞRALAR, PTT'NİN 181.YILINDA YENİDEN ASILDI
SİRKECİ BÜYÜK POSTANE'DEN SÖKÜLEN TUĞRALAR, PTT'NİN 181.YILINDA YENİDEN ASILDI
SİRKECİ BÜYÜK POSTANE'DEN SÖKÜLEN TUĞRALAR, PTT'NİN 181.YILINDA YENİDEN ASILDI
SİRKECİ BÜYÜK POSTANE'DEN SÖKÜLEN TUĞRALAR, PTT'NİN 181.YILINDA YENİDEN ASILDI
SİRKECİ BÜYÜK POSTANE'DEN SÖKÜLEN TUĞRALAR, PTT'NİN 181.YILINDA YENİDEN ASILDI
SİRKECİ BÜYÜK POSTANE'DEN SÖKÜLEN TUĞRALAR, PTT'NİN 181.YILINDA YENİDEN ASILDI
SİRKECİ BÜYÜK POSTANE'DEN SÖKÜLEN TUĞRALAR, PTT'NİN 181.YILINDA YENİDEN ASILDI
SİRKECİ BÜYÜK POSTANE'DEN SÖKÜLEN TUĞRALAR, PTT'NİN 181.YILINDA YENİDEN ASILDI

Adil Karaismailoğlu, Togo Cumhuriyeti, Münir Karaloğlu, PTT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİRKECİ BÜYÜK POSTANE'DEN SÖKÜLEN TUĞRALAR, PTT'NİN 181.YILINDA YENİDEN ASILDI - Son Dakika


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