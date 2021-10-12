Sivas'ta sonbahar güzelliği - Son Dakika

Sivas'ta sonbahar güzelliği

Sivas'ta sonbahar güzelliği Sivas Paşabahçe mesire alanında Sonbahar renklerine bürünen ağaçlar görsel şölen oluşturdu Sivas Paşabahçe mesire alanında Sonbahar renklerine bürünen ağaçlar görsel şölen oluşturdu.

Sivas'ta sonbahar güzelliği Sivas Paşabahçe mesire alanında Sonbahar renklerine bürünen ağaçlar görsel şölen oluşturdu SİVAS - Sivas Paşabahçe mesire alanında Sonbahar renklerine bürünen ağaçlar görsel şölen oluşturdu. Sonbaharın gelmesiyle birlikte sararan yapraklar renk cümbüşü oluşturdu. Paşabahçe mesire alanı Sonbaharı seven ve doğayla iç içe olmak isteyen vatandaşların uğrak yeri oldu. Mevsimin son sıcak günleri yaşanırken bunu fırsat bilen vatandaşlar kartpostallık manzarayla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Kartpostallık manzarayı fırsat bilen vatandaşlar alana gelerek doğa yürüyüşleri yaptı.

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 12 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti, 33 bin 860 yeni vaka tespit edildi

Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak

Tekirdağ merkezli 3 ilde "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

Erkekler dikkat! Yemek siparişlerinde kullanılan plastik kaplar tehlike saçıyor

Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış

Kız çocuğunu taciz ettiği söylenen adama sokak ortasında meydan dayağı! Polis ellerinden zor aldı

5 öğrencinin ölümüne sebep olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı

HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun