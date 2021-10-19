Sivrice'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Sivrice ilçesinde "Muhtarlar Günü" törenle kutlandı.

Sivrice Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törene köy ve mahalle muhtarları ile kurul müdürleri katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk sunulan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Sivrice Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Orhan, muhtarların bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken diğer yandan çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görev yerine getirdiğini aktardı.

Orhan, tüm muhtarların bu anlamlı gününü kutladı.

Daha sonra muhtarlar, Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Cağlar Gökalp, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cemalettin Giden'i ziyaret etti.