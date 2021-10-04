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Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu - Son Dakika

Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu

04.10.2021 12:53

Son dakika: Nobel Tıp Ödülü'nün sahiplerini buldu. Sıcaklık ve dokunma reseptörlerini keşfeden David Julius ve Ardem Patapoutian ödülün ödülü aldı.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Nobel Ödülleri bu hafta dağıtılıyor. Merakla beklenen 2021 Nobel Tıp Ödülleri sahiplerini buldu. Ödülü, Fizyoloji veya Tıp alanında "sıcaklık ve dokunma reseptörlerini keşfettikleri için ABD'li bilim insanları David Julius ve Ardem Patapoutian aldı.

1 MİLYON DOLARLIK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDULAR

Lübnan doğumlu Patapoutian ile ABD'li bilim insanı David Julius, yaklaşık 1.15 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.

Son Dakika: Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi David Julius ve Ardem Patapoutian oldu

BUGÜNE KADAR 111 ÖDÜL VERİLDİ

Fizyoloji veya Tıp alanında bugüne kadar 111 Nobel Ödülü, 222 bilim insanına verildi. Nobel Ödülü kazananlar ödülünün yanı sıra 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon 145 bin ABD doları) para ödülü alacaklar ve ödül seremonisi Aralık ayında Oslo'da yapılması bekleniyor.

DAVID JULIUS KİMDİR?

Ağrı duyusunun moleküler mekanizmaları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Amerikalı bir fizyolog olan David Julius, San Francisco'daki California Üniversitesi'nde profesörlük yapıyor.

Son Dakika: Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu
David Julius

ARDEM PATAPOUTIAN KİMDİR?

Ardem Patapoutian, California'daki Scripps Research'te bir Ermeni-Amerikalı moleküler biyolog olarak çalışıyor.

Son Dakika: Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu
Ardem Patapoutian
Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu

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Son Dakika Güncel Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu - Son Dakika


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