Küçük Hiranur kazada hayatını kaybetti, teyzesi acıya dayanamadı - Son Dakika

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4 yaşındaki kız kazada öldü, teyze taziyede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Acılı aile ikinci vefat haberi ile sarsıldı

Anne ve iki çocuğa araç çarptı, kazada 4 yaşındaki Hiranur hayatını kaybetti

Taziye sırasında teyze Özlem Demir de kalp krizi geçirerek öldü

Kazada sürücünün rahat tavırları dikkat çekti

İZMİR - İzmir Torbalı'da bir araç sürücüsü, anne ve biri bebek arabasında bulunan iki çocuğa çaptı. Kazada 4 yaşındaki Hiranur Akdemir hayatını kaybederken, taziye sırasında fenalaşarak kalp krizi geçiren Hiranur'un teyzesi Özlem Demir de kurtarılamadı. Kaza sonrası olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü İbrahim G., polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Olay, 14 Ekim günü İzmir'in Torbalı ilçesi Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Tofaş otomobil sürücüsü İbrahim G., anne ve biri bebek arabasında bulunan iki çocuğa çaptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan anne ve çocuklarına ilk yardım, çevredeki vatandaşlardan geldi. Anne ve çocukları, olay yerine gelen ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebek arabasında bulunan çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, 4 yaşındaki Hiranur Akdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü İbrahim G., aracı bırakıp kaçmak iste de polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Cenazenin defninden sonra taziye sırasında Hiranur'un 31 yaşındaki teyzesi Özlem Demir de aşırı üzüntüden kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamazken, acılı aile ikinci vefat haberi ile bir kez daha sarsıldı. Araç sürücüsü İbrahim G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, kaza sonrası vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, araç sürücüsünün rahat tavırları dikkat çekti. Torbalı Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Aydın Ayaydın'ın, ölen 4 yaşındaki Hiranur'un dedesi ve teyze Özlem Demir'in de babası olduğu öğrenildi.