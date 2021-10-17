Üye Girişi
Küçük Hiranur kazada hayatını kaybetti, teyzesi acıya dayanamadı - Son Dakika

Küçük Hiranur kazada hayatını kaybetti, teyzesi acıya dayanamadı

17.10.2021 12:58

- Küçük Hiranur kazada hayatını kaybetti, teyzesi acıya dayanamadı 4 yaşındaki kız kazada öldü, teyze taziyede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Acılı aile ikinci vefat haberi ile sarsıldı Anne ve iki çocuğa araç çarptı, kazada 4 yaşındaki Hiranur hayatını kaybetti Taziye sırasında teyze...

- Küçük Hiranur kazada hayatını kaybetti, teyzesi acıya dayanamadı

4 yaşındaki kız kazada öldü, teyze taziyede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Acılı aile ikinci vefat haberi ile sarsıldı

Anne ve iki çocuğa araç çarptı, kazada 4 yaşındaki Hiranur hayatını kaybetti

Taziye sırasında teyze Özlem Demir de kalp krizi geçirerek öldü

Kazada sürücünün rahat tavırları dikkat çekti

İZMİR - İzmir Torbalı'da bir araç sürücüsü, anne ve biri bebek arabasında bulunan iki çocuğa çaptı. Kazada 4 yaşındaki Hiranur Akdemir hayatını kaybederken, taziye sırasında fenalaşarak kalp krizi geçiren Hiranur'un teyzesi Özlem Demir de kurtarılamadı. Kaza sonrası olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü İbrahim G., polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Olay, 14 Ekim günü İzmir'in Torbalı ilçesi Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Tofaş otomobil sürücüsü İbrahim G., anne ve biri bebek arabasında bulunan iki çocuğa çaptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan anne ve çocuklarına ilk yardım, çevredeki vatandaşlardan geldi. Anne ve çocukları, olay yerine gelen ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebek arabasında bulunan çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, 4 yaşındaki Hiranur Akdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü İbrahim G., aracı bırakıp kaçmak iste de polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Cenazenin defninden sonra taziye sırasında Hiranur'un 31 yaşındaki teyzesi Özlem Demir de aşırı üzüntüden kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamazken, acılı aile ikinci vefat haberi ile bir kez daha sarsıldı. Araç sürücüsü İbrahim G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, kaza sonrası vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, araç sürücüsünün rahat tavırları dikkat çekti. Torbalı Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Aydın Ayaydın'ın, ölen 4 yaşındaki Hiranur'un dedesi ve teyze Özlem Demir'in de babası olduğu öğrenildi.

Küçük Hiranur kazada hayatını kaybetti, teyzesi acıya dayanamadı
Küçük Hiranur kazada hayatını kaybetti, teyzesi acıya dayanamadı
Küçük Hiranur kazada hayatını kaybetti, teyzesi acıya dayanamadı
Küçük Hiranur kazada hayatını kaybetti, teyzesi acıya dayanamadı
Küçük Hiranur kazada hayatını kaybetti, teyzesi acıya dayanamadı
Küçük Hiranur kazada hayatını kaybetti, teyzesi acıya dayanamadı

Kalp Krizi, Torbalı, Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçük Hiranur kazada hayatını kaybetti, teyzesi acıya dayanamadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Daha önce hiç fark etmemiş! Sandviç yerken kanser olduğunu öğrendi 13:11 Daha önce hiç fark etmemiş! Sandviç yerken kanser olduğunu öğrendi İddialar üzücü! 12:48 İddialar üzücü! "Derneğe bağış yapacağız" deyip para toplayan ödül töreni yetkilileri sırra kadem bastı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz 12:44 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz
İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular 12:24 İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular Marcao-Kerem olayının daha çok daha büyüğü! Yumruk atıp, yerde sürüklediği arkadaşının hayatını karartıyordu 11:54 Marcao-Kerem olayının daha çok daha büyüğü! Yumruk atıp, yerde sürüklediği arkadaşının hayatını karartıyordu AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak 10:58 AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış 10:33 ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler 10:16 G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler

Son Dakika Haberleri
13:10 Daha önce hiç fark etmemiş! Sandviç yerken kanser olduğunu öğrendi
12:56 Son Dakika! Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerde millete psikolojik operasyon çabası var
12:48 İddialar üzücü! "Derneğe bağış yapacağız" deyip para toplayan ödül töreni yetkilileri sırra kadem bastı
12:45 Son Dakika: Erdoğan "ABD'den F-16 talep edildi mi?" sorusunu cevapladı: ABD'nin böyle bir teklifi oldu
12:43 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz
12:29 "Bir sürtük için aileni bıraktın" diyen Wanda Nara, Icardi'den neden ayrıldı? İşte yaşanan olaylar
11:59 Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu
11:54 Marcao-Kerem olayının daha çok daha büyüğü! Yumruk atıp, yerde sürüklediği arkadaşının hayatını karartıyordu
11:52 Deniz kenarında dehşete düşüren görüntü! Onlarca kafası kesilmiş fok yavrusu bulundu
11:51 Gri listeye bir darbe daha! Murat Karayılan'ın sağı kolu Eren operasyonunda öldürüldü
Kadıköy D-100'de şerit tartışması! İETT otobüsünden inen şoför, sürtüşme yaşadığı arabayı tekmeledi Kadıköy D-100'de şerit tartışması! İETT otobüsünden inen şoför, sürtüşme yaşadığı arabayı tekmeledi         
13:12
Son Dakika! Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerde millete psikolojik operasyon çabası var Son Dakika! Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerde millete psikolojik operasyon çabası var         
12:56
Son Dakika: Erdoğan Son Dakika: Erdoğan "ABD'den F-16 talep edildi mi?" sorusunu cevapladı: ABD'nin böyle bir teklifi oldu         
12:45
"Bir sürtük için aileni bıraktın" diyen Wanda Nara, Icardi'den neden ayrıldı? İşte yaşanan olaylar         
12:29
Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu         
11:59
Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi         
11:13
Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi         
10:36
Feci kazada otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu yaşamını yitirdi Feci kazada otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu yaşamını yitirdi         
10:26
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Araçlarda yapılan ölümcül hileler bir bir ortaya çıktı İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Araçlarda yapılan ölümcül hileler bir bir ortaya çıktı         
10:14
Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu         
10:11
Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu         
10:07
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var         
21:01
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 13:21:08. #1.11#
SON DAKİKA: Küçük Hiranur kazada hayatını kaybetti, teyzesi acıya dayanamadı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement