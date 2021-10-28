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Son dakika: Alkollü sürücünün ölüme neden olduğu dava ertelendi - Son Dakika

Son dakika: Alkollü sürücünün ölüme neden olduğu dava ertelendi

28.10.2021 17:27
Son dakika: Alkollü sürücünün ölüme neden olduğu dava ertelendi

Son dakika habere göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen ölümlü trafik kazasında 2. duruşma gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen ölümlü trafik kazasında 2. duruşma gerçekleştirildi. 26 Kasım'a ertelenen davada Necati Kaan Şahin'in ölümüne sebep olan Mehmet Ali Şahin'in 3 ila 9 yıl arasında hapis cezası isteniyor.

Olay, 11 Ağustos Çarşamba günü gece geç saatlerde meydana gelmişti. Bandırma-Çanakkale çevre yolunda seyir halinde olan Mehmet Ali Şahin (24) idaresindeki 17 ACH 528 plakalı otomobil, aynı istikamette gitmekte olan elektrikli bisiklet sürücüsü Necati Kaan Şahin'e (20) Şakir Bey kavşağında çarparak olay yerinden kaçmıştı. Çevredeki diğer sürücülerin olayı polise bildirmesi üzerine araştırma başlatılmıştı. Ekipler, Mehmet Ali Şahin'i evinin önünde gözaltına alarak otomobilinin sol ön tarafının kazalı olduğunu belirlemişti. Mehmet Ali Şahin hakkında 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçu kapsamında iddianame hazırlanmış ve kabul edilmişti. Şüpheli Şahin'in olay anında 1.33 promil alkollü olduğu ve 70 kilometrelik hız sınırını aşarak 89 kilometre hızla Necati Kaan Şahin'e çarptığı tespit edilmişti.

Olayla ilgili dava 1 Eylül günü Biga Adliye Sarayı 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Tutuklu bulunan Mehmet Ali Şahin duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Sanık, ilk verdiği ifadesini mahkemede tekrarladı. Olay gecesi arkadaşıyla alkol aldıklarını, viyadük köprüsünün üzerinde aracının sol ön tarafında bir şey gittiğini gördüğünü, hayvan zannettiğini söyleyen sanık, çarptığını ve yoluna devam ettiğini dile getirdi. Mahkeme heyeti sanık, tanık ve avukatların beyanlarını dinledi.

Mahkeme heyeti 15 Ekim Cuma günü saat 15.00'da sanık Mehmet Ali Şahin'in olay yerine gelerek keşif yapılmasına karar vermişti. Geniş güvenlik önlemleriyle olay yerine gelen Mehmet Ali Şahin, olay gecesi yaşananları aktardı. Hakim, savcı, sanık ve müşteki yakınlarının da olduğu keşif sırasında yol çift taraflı olarak da trafiğe kapatılmıştı.

Yapılan keşifte sanık hatalı bulundu

Bilirkişi raporu bu duruşmada mahkemeye sunuldu. Raporda, sanık Mehmet Ali Şahin'in belirlenen hız limiti üzerinde araç kullandığı, alkollü araç kullandığı, önündeki araca takip mesafesine uymamak kurallarını ihlal ettiği için tam asli kusurlu kabul edildi. Raporda, vefat eden Necati Kaan Şahin'le ilgili olarak kazanın meydana gelmesinde hiç bir kusuru yoktur denildi. Sanık tarafı tek başına sürücünün tam kusurlu olmasına ederek, Necati Kaan Şahin'in kusurlu olduğunu öne sürdü.

Sanık Mehmet Ali Şahin, bilirkişi tarafından yapılan keşif raporuna itiraz etti. Rapor, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu, rapor üzerinde inceleme yapacak. 26 Kasım tarihine ertelenen davada sanık Mehmet Ali Şahin'in tutukluluk hali devam ediyor.

Kaza öncesi üniversite sınavına giren Necati Kaan Şahin, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmıştı. Bu haberi alan aile ikinci kez yıkılmıştı. - ÇANAKKALE

Son dakika: Alkollü sürücünün ölüme neden olduğu dava ertelendi
Son dakika: Alkollü sürücünün ölüme neden olduğu dava ertelendi
Son dakika: Alkollü sürücünün ölüme neden olduğu dava ertelendi
Son dakika: Alkollü sürücünün ölüme neden olduğu dava ertelendi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Alkollü sürücünün ölüme neden olduğu dava ertelendi - Son Dakika


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