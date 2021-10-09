Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, Türkiye'nin potansiyeline ve parlak geleceğini inanmayı sürdürüyor." dedi.

Erdoğan, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılarak partililere hitap etti.

Kürsüye gelişinde Adanalı merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın "Uzun adam" adlı eserinin salonda çalınması üzerine Erdoğan, partililerden Göğebakan için Fatiha okumalarını istedi.

Konuşmasına tüm Adanalıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Bugün bir kez daha 'Allah'ına kurban Adana' diyorum. Şüheda yurdu Adana'da vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için toprağa düşen aslanları rahmetle yad ediyorum." diye konuştu.

Yaklaşık 2,5 yıllık aranın ardından Adana'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Maşallah bugün Adana bir başka güzel, bugün yine kabına sığmayan bir Adana var. Sevginiz, ahde vefanız, hayır dualarınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Siz nasıl bizi yalnız bırakmıyorsanız biz de gece gündüz demeden sizin için, Adana'mızın huzuru, refahı, esenliği için çalışıyoruz. Adana gelişsin, Adana büyüsün, Adana kalkınsın, Adana'mız hak ettiği hizmetlere kavuşsun diye mücadele ediyoruz." dedi.

Bu amaçla son 19 yılda Adana'ya 50 milyar liralık yatırım yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, sağlıktan eğitime, ulaştırmadan tarıma, sanayiden ticarete, gençlik ve spordan sosyal yardımlara kadar her alanda kentin yanında olduklarını ifade etti.

Adana'da eser ve hizmet siyasetlerinin nişanesi olan birçok yatırımı devreye almanın sevincini yaşadıklarını söyleyen Erdoğan, ilk olarak tamamlandığında Türkiye'nin en stratejik sanayi tesislerinden biri olacak Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin temelini attıklarını belirtti.

Erdoğan, yatırım bedeli 1,7 milyar dolar olan bu tesisin 2024'te hizmete girdiğinde yıllık 450 bin ton üretim kapasitesiyle tek başına Türkiye'nin polipropilen ihtiyacının beşte birini karşılayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu tesis hem sanayimizi dışa bağımlılıktan büyük ölçüde kurtaracak hem de cari açığın azaltılmasına yıllık 250 milyon dolarlık katkı sunacak. Temel atma törenimizden hemen önce tesisle ilgili 6 farklı ülkeden kurumla yapılan iş birliği anlaşmalarının imza törenine de şahit olduk. Muhalefetin uluslararası yatırımcıları ürkütmek için adeta seferber olduğu bir dönemde atılan bu imzalar ülkemiz adına önemli birer kazanımdır. Bu yatırım, Türk ekonomisine duyulan güvenin güçlü bir işareti olmasının yanı sıra muhalefetin yalan, çarpıtma, korkutma üzerine kurulu propagandasının da hiçbir işe yaramadığının ispatıdır. CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, Türkiye'nin potansiyeline ve parlak geleceğine inanmayı sürdürüyor."

"Yatırımlar hiç hız kesmedi"

Küresel sermayenin Türkiye'ye yönelik ilgisinin ve yatırım iştahının salgın şartlarına rağmen arttığına işaret eden Erdoğan, "Küresel düzeyde yatırımların yüzde 35 azaldığı, birçok ülkenin ekonomide kontak kapattığı bir dönemde bizde yatırımlar hiç hız kesmedi. Uluslararası piyasalardaki sıkıntılı atmosfere rağmen ihracatta yıllık 212 milyar doların üzerine çıkmayı başardık. Bay Kemal, kıskanma, çalış senin de olur." diye konuştu.

Turizmde de farklı bir ivme yakalayarak geçen yılki kayıpların önemli bir bölümünü telafi ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Uluslararası yatırımcılar gibi ülkemizdeki özel sektör firmalarının da sanayi ve üretim yatırımları artarak devam ediyor." dedi.

Erdoğan, bugün Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde resmi açılışını yaptıkları 26 fabrikanın üretime başladığına işaret ederek, "Akşam yalan, sabah yalan diyoruz ya Bay Kemal için. Ne dedi? 'Bir fabrika yaptınız mı?' dedi. Bay Kemal, bak bugün tam 26 fabrikanın resmi açılışını gerçekleştirdik." diye konuştu.

(Sürecek)