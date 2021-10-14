Son dakika haber... Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Son dakika haber... Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.K. ve H.Ö'nün ilçede uyuşturucu sattıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 5 kilo 355 gram esrar, bir miktar kenevir tohumu ve 4 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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