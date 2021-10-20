Son dakika haber... Denizli'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Süleyman Demirel Caddesi üzerinde devriye gezen motosikletli polis ekipleri, şüphelendikleri yabancı uyruklu C.D. ile A.K.'nin üstünü aradı. Yapılan aramada 50 gram metamfetamin ele geçirdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üst aramalarından 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen biri yabancı uyruklu iki şüpheli, gözaltına alındı.

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