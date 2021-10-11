Son dakika haber... Eğitim sırasında kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu - Son Dakika

SİVAS'ta İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Hamza Soydan (49), eğitim çalışması sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli evli, 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Hamza Soydan, eğitim faaliyeti sırasında kalp krizi geçirdi. Silah arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan Soydan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Soydan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Otopsi işlemleri tamamlanan Soydan için hastane önünde tören düzenlendi. Törene İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Murat Cebenay ve Soydan'ın yakınları katıldı. Törende saygı duruşunda bulunularak dua edildi. Dua sırasında Soydan'ın yakınları gözyaşı döktü. Duanın ardından Soydan'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.