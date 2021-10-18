Karaman'da dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren lise öğretmeninin cenazesi toprağa verildi.

Karaman Nefise Sultan Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen olan Ahmet Raşit Duman'ın (36) cenazesi, yakınları tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.

Duman'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazında saf tutan Duman'ın tek çocuğu Eymen Duman'ı (11), yakınları teskin etmeye çalıştı.

Cenaze törenine, Duman'ın yakınlarının ve görev yaptığı okuldaki öğrencilerinin yanı sıra Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Ahmet Raşit Duman yönetimindeki 70 AAT 473 plakalı motosiklet, Karaman-Konya kara yolunun 27. kilometresinde, M.D. yönetimindeki 70 ABC 572 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada Duman olay yerinde hayatını kaybetmiş, otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.