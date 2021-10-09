Son dakika haber! Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.30 sıralarında Doktor Ahmet Örs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 KL 187 plakalı motosikletli kurye O.O. seyir halindeyken önüne aniden çıkan 57 T 0004 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpanın etkisiyle kurye O.O. yaralandı. Çevredekilerin sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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