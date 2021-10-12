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Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, askeri mahrem... - Son Dakika

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, askeri mahrem...

12.10.2021 08:46
Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, askeri mahrem...

Son dakika 3. sayfa haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, askeri mahrem yapıda talebe sorumlusu gibi çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, kod isim kullanma, bylock yazışma...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, askeri mahrem yapıda talebe sorumlusu gibi çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, kod isim kullanma, bylock yazışma programını kullanma şeklinde deliller bulunan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, askeri mahrem... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, askeri mahrem... - Son Dakika
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