Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, askeri mahrem yapıda talebe sorumlusu gibi çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, kod isim kullanma, bylock yazışma programını kullanma şeklinde deliller bulunan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, askeri mahrem... - Son Dakika