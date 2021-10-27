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Son dakika haberi: Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi başladıDünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: "Füzuli Havalimanı'nın açılışı, oradaki hızlı... - Son Dakika

Son dakika haberi: Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi başladıDünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: "Füzuli Havalimanı'nın açılışı, oradaki hızlı...

27.10.2021 22:23
Son dakika haberi: Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi başladıDünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan:

Edinilen son dakika haberine göre - Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi başladı Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: "Füzuli Havalimanı'nın açılışı, oradaki hızlı kalkınmanın da öncü göstergesi" Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi'ne katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan,...

- Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan:

"Füzuli Havalimanı'nın açılışı, oradaki hızlı kalkınmanın da öncü göstergesi"

BAKÜ - Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi'ne katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bölgenin huzuru, barışı, gelişmesi için ne kadar kritik, ne kadar anlamlı olduğunu bize hatırlatan bu zaferin yıldönümünde burada olmaktan duyduğum memnuniyeti bildirmek istiyorum. Dün Füzuli Havalimanı'nın açılışı, oradaki hızlı kalkınmanın da öncü göstergesi" dedi.

Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu tarafından Azerbaycan Ekonomi ve Kültür Bakanlıklarının desteğiyle düzenlenen "Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi" Bakü'de başladı. Zirvenin açılış törenine Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov, Türkiye'den ise Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan ve Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı Başkanı Orhan Mammadov, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan Kafkas Müslümanlar İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, iş adamları, yatırımcılar, girişimciler, gençlik örgütleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan diplomatik birliklerin temsilcileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından başlayan programda konuşan Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'nın adaletin sağlanmasıyla birlikte bölgedeki siyasi, ekonomik dengelerin değişmesine, Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanmasında zemin oluşturduğunu söyledi.

"Füzuli Havalimanı'nın açılışı, oradaki hızlı kalkınmanın da öncü göstergesi"

Azerbaycanlıları Karabağ zaferi nedeniyle tebrik eden Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bölgenin huzuru, barışı, gelişmesi için ne kadar kritik, ne kadar anlamlı olduğunu bize hatırlatan bu zaferin yıldönümünde burada olmaktan duyduğum memnuniyeti bildirmek istiyorum. Dün Füzuli Havalimanı'nın açılışı, oradaki hızlı kalkınmanın da öncü göstergesi. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

KOBİA Başkanı Orhan Mammadov da zirve kapsamında yeni iş alanlarının oluşturulması, yeni yatırımların imkanlarının belirlenmesi ve ekonomik iş birliği faaliyetlerinin gelişmesi bakımından başarılı sonuçların elde edileceğini umduğunu belirtti.

"İmar çalışmalarının öncelikle tarihi eserlerin restorasyonuyla başlaması gerçekten çok değerli"

Zirvenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, Karabağ'ın Azerbaycan'a geri dönmesinin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu sene Nizami Gencevi'nin 880. yıl dönümü. Bu sadece Şuşa'nın değil, Gence'nin, Azerbaycan'ın birçok yerinin, Karabağ'ın birçok yerinin kültürel olarak ne kadar kıymetli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Oradaki imar çalışmalarının öncelikle tarihi eserlerin restorasyonuyla başlaması gerçekten çok değerli. Bu bölgenin turistik potansiyelinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz" dedi.

"Türkiye ve Azerbaycan'ın dayanışmasının ne kadar muvaffak olduğunu gördük"

Erdoğan, "Bu toplantıya gelen yatırımcılar, girişimciler Karabağ bölgesinin bu potansiyelinin açığa çıkarılmasında, İslam dünyasının da belki birlik içinde çalışmasına olanak sağlayacaktır, aracı olacaktır. Karabağ zaferi şunu göstermiştir, kardeş ülkelerin, dost ülkelerin birbirleriyle dayanışması her zaman olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Türkiye ve Azerbaycan'ın dayanışmasının ne kadar muvaffak olduğunu gördük. Ümit ediyorum ki bu dayanışma İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki Müslüman ülkeler arasında da olsun. Ekonomi alanında, kültürel alanında olsun ve başka alanlarda olsun ve tabii ki, Türk Konseyi bünyesindeki bütün ülkelerimiz, Türk dili konuşan ülkeler arasında da benzer dayanışmanın tezahürlerini görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Aşan: "Sadece Türkiye değil, İslam İşbirliği Teşkilatı da burada"

Zirve kapsamında iki kardeş ülkenin Karabağ'ın bağımsızlık sürecinden sonra görüşebileceği ve tartışabileceği bir ortam oluşturduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Burada sadece Türkiye değil, İslam İşbirliği Teşkilatı da burada. Burada İslam ülkeleri de yine karşılıklı iş birliğiyle Karabağ'a ne katabilirler, Azerbaycan'a ne katabilirler, Azerbaycan elbette İslam dünyasına ne verebilir, bunların konuşulduğu bir ortam" diye konuştu.

Bakü'de 29 Ekim'e kadar devam edecek olan Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi kapsamında çeşitli paneller, sunumlar, ikili toplantılar, girişimler için özel program, kültürel ve diğer etkinlikler düzenlenecek. Katılımcılar Karabağ'da Şuşa, Fuzuli'yi ziyaret edecek ve Gence'de Nizami Gencevi'nin 880. doğum yıl dönümüne adanan kültürel etkinliklere katılacak.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi başladıDünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: 'Füzuli Havalimanı'nın açılışı, oradaki hızlı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi başladıDünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: "Füzuli Havalimanı'nın açılışı, oradaki hızlı... - Son Dakika
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