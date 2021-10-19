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Son dakika haberi | İZMİR MERKEZLİ 41 İLDE FETÖ OPERASYONU(1) - Son Dakika

Son dakika haberi | İZMİR MERKEZLİ 41 İLDE FETÖ OPERASYONU(1)

19.10.2021 03:25
Son dakika haberi | İZMİR MERKEZLİ 41 İLDE FETÖ OPERASYONU(1)

Edinilen son dakika haberine göre FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İzmir merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İzmir merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılğı'nın,  FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yaptığı veri paylaşımı sonucunda, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama yaptığı tespit edilen, örgütsel  irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibat kurduğu saptanan ve daha önce gözaltına alınan itirafçıların ifadesi doğrultusunda 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün TSK yapılanmasında yer alan şüphelilerin 3'ü Deniz Kuvvetleri, 15'i Kara Kuvvetleri, 13'ü Hava Kuvvetleri, 1'i Sahil Güvenlik ve 16'sı da Jandarma Genel Komutanlığı'ndan olduğu öğrenildi. Ayrıca, şüphelilerin 1'i Albay, 1'i Binbaşı,  1'i Yüzbaşı, 3'ü Üsteğmen, 1'i Teğmen, 30'u Astsubay ve  11'inin ise Uzman Çavuş rütbesinde olduğu bildirildi. Öte yandan, 158 şüpheliden 110'nun darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi öğrenildi. Bu kapsamda, İzmir merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen adreslere saat 01.00 sıralarında baskın yaptı. Şu ana kadar çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Görüntü dökümü:

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-Polis ekiplerinden görüntü-Şüphelilerin gözaltına alınması-Sağlık kontrolüne götürülmesi

-Genel ve detaylar

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İZMİR MERKEZLİ 41 İLDE FETÖ OPERASYONU(1) - Son Dakika


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