Son dakika haberi! Kemer'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (4) - Son Dakika

Son dakika haberi! Kemer'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (4)

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Göynük Mahallesi Üçoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 13 arazöz, 4 helikopter, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor. Günün aydınlanmasıyla birlikte 4 helikopter, yangının söndürmek için havadan yoğun müdahaleye başladı. Ekipler, sarp ve kayalık alandaki yangının kontrol altına almaya çalışıyor.

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