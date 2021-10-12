Son dakika haberi... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik Camili Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 800 gram esrar, 16 kök Hint keneviri, 7 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve buna ait fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli jandarmaya götürüldü.