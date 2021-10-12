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Son dakika haberi | Şehit Fethi Sekin'in akrabası konuştu: "Bize müjdeyi verdiler, kanımız yerde kalmadı" - Son Dakika

Son dakika haberi | Şehit Fethi Sekin'in akrabası konuştu: "Bize müjdeyi verdiler, kanımız yerde kalmadı"

12.10.2021 19:19

Bir son dakika haberine göre Şehit Fethi Sekin'in akrabası konuştu: "Bize müjdeyi verdiler, kanımız yerde kalmadı" İzmir Adliyesi saldırısında kullanılan bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen terörist yakalandı, şehit Fethi Sekin'in akrabası konuştu Son hain ele geçirildi" İzmir Adliyesinde 2017'de polis memuru...

Şehit Fethi Sekin'in akrabası konuştu: "Bize müjdeyi verdiler, kanımız yerde kalmadı"

İzmir Adliyesi saldırısında kullanılan bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen terörist yakalandı, şehit Fethi Sekin'in akrabası konuştu

Son hain ele geçirildi"

İZMİR - İzmir Adliyesinde 2017'de polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit edildiği saldırıda bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso yakalandı. Şehit Fethi Sekin'in akrabası Baki Fırat, "Bize müjdeyi verdiler. Kanımız yerde kalmadı. Hainlere karşı emniyet mensuplarımız gereken darbeyi vurmuştur. Son haini de ele geçirmiştir" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017'de polis memuru Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can'ın şehit edildiği silahlı ve bombalı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, saldırıda bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso'nun yakalandığı bilgisi verildi. Teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit olan Fethi Sekin'in akrabası Baki Fırat da, teröristin yakalanmasının ardından konuştu. Fırat, "Bize müjdeyi verdiler. Kanımız yerde kalmadı. Hainlere karşı emniyet mensuplarımız gereken darbeyi vurmuştur. Son haini de ele geçirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti emniyet mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fethi Sekin kardeşim ölmedi, yüreğimizde yaşıyor. Elazığlı kahraman Fethi Sekin ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.

"Gözünü kırpmadan merminin üzerine koştu"

Fethi Sekin'in, Türkiye'ye mal olmuş büyük bir kahraman olduğunu söyleyen Fırat, "Bugün duygu doluyuz. Sanki o anı tekrar yaşamış gibiyim. Fethi Sekin, kendini İzmir'e siper etti. Fethi Sekin olmasaydı adliyede çok büyük can kayıpları oluşacaktı. O gözünü kırpmadan merminin üzerine koştu. Büyük bir kahramandı. Onunla gurur duyuyorum" sözlerine yer verdi.

"Kanı çok şükür yerde kalmadı"

Fethi Sekin şehit olduktan sonra çok sayıda kişinin kendisine ulaşarak şehit ile anılarını anlattığını dile getiren Baki Fırat, "Binlerce dostum oldu. Birçok insan sosyal medyadan yazarak onunla anılarını anlattı. O çok babayiğit bir insandı. Bugün de müjdeyi aldık. Fethi Sekin kardeşimin kanı çok şükür yerde kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

"Şehit olduğu gün işten erken çıkacaktı"

Sekin'in şehit olduğu gün, Aydın'da ameliyat olan babasını ziyaret etme planı olduğunu söyleyen Fırat, "Fethi Sekin beni şehit olduğu günün sabahında aramıştı. Babası, o gün Aydın'da ameliyat olacaktı. Beni arayıp 'Aydın'a gideceğiz. Saat 16.00'da burada ol, ben de izin alıp işten erken çıkacağım' dedi. Sonra oğlum arayıp adliyede saldırı olduğunu ve Fethi amcasından haber alamadığını söyledi. Ben de defalarca aradım ama ulaşamadım. Olay yerine gittiğimizde Fethi Sekin'i hastaneye götürdüklerini öğrendik ve sonra da acı haberi aldık. Allah böyle acıyı kimseye yaşatmasın. Onun yaptığını kimse yapmazdı. O bayrağına, toprağına, şerefine göğsünü gere gere sahip çıktı" dedi.

Son dakika haberi | Şehit Fethi Sekin'in akrabası konuştu: Bize müjdeyi verdiler, kanımız yerde kalmadı
Son dakika haberi | Şehit Fethi Sekin'in akrabası konuştu: Bize müjdeyi verdiler, kanımız yerde kalmadı
Son dakika haberi | Şehit Fethi Sekin'in akrabası konuştu: Bize müjdeyi verdiler, kanımız yerde kalmadı
Son dakika haberi | Şehit Fethi Sekin'in akrabası konuştu: Bize müjdeyi verdiler, kanımız yerde kalmadı

Fethi Sekin, Bomba, İzmir, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Şehit Fethi Sekin'in akrabası konuştu: 'Bize müjdeyi verdiler, kanımız yerde kalmadı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Şehit Fethi Sekin'in akrabası konuştu: "Bize müjdeyi verdiler, kanımız yerde kalmadı" - Son Dakika
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