Son dakika! BUDAPEŞTE - Adalet Bakanı Gül, Macar ve Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Macaristan'da bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Macaristan ve Azerbaycan adalet bakanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Gül, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansına ev sahipliği yapan Macaristan'ın Adalet Bakanı Judit Varga ve beraberindeki heyetle görüştü.

Gül, görüşmede Türkiye'nin Macaristan'la tarihe dayanan köklü ilişkilere sahip olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki adli iş birliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Terörle küresel mücadelenin önemini vurgulayan Gül, Macaristan'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının varlığını hatırlatarak FETÖ'nün sadece Türkiye'ye değil varlığını sürdürdüğü her ülke için bir tehdit kaynağı olduğunu belirtti.

Avrupa Konseyinin Dönem Başkanlığını sürdüren Macaristan'ın Adalet Bakanı Varga da Türkiye'nin Avrupa Konseyinin kurucu ülkelerinden biri olduğunu hatırlatarak, Macaristan'ın Türkiye ile dostane ilişkilerini bulunduğunu, bu ilişkileri her alanda güçlendirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Gül, Macar mevkidaşına, Fenerbahçe'nin Macar futbolcusu Attila Szalai'nin imzalı formasını hediye etti.

Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Memmedov ve beraberindeki heyetle de bir araya gelen Gül, görüşmede Azerbaycan'ın Karabağ zaferi nedeniyle Memmedov'u bir kez daha tebrik etti.

Gül, Türkiye'nin adalet hizmetleri ve uluslararası hukuk başta olmak üzere her konuda Azerbaycan'a destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Memmedov ise Gül ile Macaristan'da bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek Türkiye'nin her alanda Azerbaycan'ın yanında olduğunu, iki ülke arasındaki dayanışmanın her zaman devam edeceğini dile getirdi.

Adalet Bakanı Gül'e görüşmelerinde Türkiye-Macaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cemil Yaman, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay eşlik etti.

Görüşmelerin ardından Macaristan programını tamamlayan Bakan Gül ve beraberindeki heyet Türkiye'ye hareket etti.