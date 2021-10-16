Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dekar alan zarar gördü.
Seki Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bir helikopter, 5 arazöz ve 4 itfaiye aracının müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 10 dekar alan zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika