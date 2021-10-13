Son dakika haberleri... Bakan Özer, MEB yurt dışı bursiyerleri ile buluştu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "MEB Yurt Dışı Bursiyerleri Buluşma Etkinliği" kapsamında yurt dışında eğitim gören yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çevrim içi olarak gerçekleştirilen buluşmada MEB burslusu olarak yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrencilerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti. Yurt dışında lisansüstü öğrenim gören MEB burslusu öğrencilerin yurda döndüklerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için gerekli adımların atılacağını dile getiren Bakan Özer, son yıllarda Türkiye'nin yükseköğretimde büyük gelişme katettiğini söyleyerek, "2002 yılında yaklaşık 70 olan üniversite sayısı şu anda 200'leri aştı. Bu sayı, yükseköğrenimdeki okullaşma oranına da yansıyor. 2002'lerde yüzde 14'ler seviyesinde olan yükseköğretimdeki okullaşma oranı şu anda yüzde 44'ün üzerine çıktı. Yükseköğretime erişim kolaylaştı. Bu, hakikaten ülkemizin beşeri sermayesinin niteliğini artırması, ülkemizin kalkınması, müreffeh ve demokratik bir ülke olarak sağlam bir şekilde ayakları üzerinde durması için çok kıymetli. Bu büyümenin sürdürülebilir olması için özellikle doktora mezun sayısının artırılmasına ihtiyaç var. Doktora mezun sayısının artması sadece yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak için değil, ayrıca sanayinin AR-GE çalışmalarını yürütebilmesi için de oldukça kritik" ifadelerini kullandı.

"BU DA PROGRAMIN ÜLKEMİZİN NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ BİR FONKSİYONA SAHİP OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Milli Eğitim Bakanlığının yıllardan beri başarıyla sürdürdüğü programın Türkiye'nin doktora mezunu ihtiyacı konusunda büyük fayda sağladığını vurgulayan Bakan Özer, "Bu programdan mezun olmuş, üniversitelerimizde bilim insanı olarak hizmet veren ve bürokraside önemli katkı sunan bursiyerlerimiz var. Bu da programın ülkemizin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için ne kadar önemli bir fonksiyona sahip olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Yaklaşık 50 ülkeden bin 400 bursiyerin katıldığı çevrim içi toplantıda öğrenciler, Bakan Özer'e öğrenim gördükleri ülkelerde karşılaştıkları sorunları, görüş, öneri ve taleplerini iletti.

1416 sayılı Kanun kapsamında 1929'dan itibaren üniversitelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına burslu öğrenci gönderiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla şu anda İngiltere, ABD, Almanya, Hollanda, Rusya, Ürdün ve Kanada başta olmak üzere 50 ülkede 4 bin 312 öğrenci öğrenim görüyor. Başlangıcından bugüne kadar 20 binden fazla öğrenci bu bursu almaya hak kazandı.

(Utku Şimşek/İHA)