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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3) - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

25.10.2021 21:12
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi siyasi kaos, ekonomik yıkım, sosyal çatışma iklimine döndürmek isteyenler var. Kim bunlar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi siyasi kaos, ekonomik yıkım, sosyal çatışma iklimine döndürmek isteyenler var. Kim bunlar? CHP." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millete hitabında, terör ve darbeyle yapılamayanları ekonomiyle yapmak için başlatılan sinsi saldırıların çok ciddi bedeller ödeme pahasına engellendiğini belirtti.

Türkiye'nin izlediği ekonomi politikasının sebebini ve amacını hala anlamamış olanların, Milli Mücadele'ye, Türkiye'nin 70 yıllık çok partili siyasi hayatına ve yaşadıklarına özellikle de son 8 yılına dönüp bakması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Şayet, tarih ve vicdan penceresinden bakılırsa bize yapılanların da bizim yaptıklarımızın da gerisindeki asıl fotoğraf gayet iyi görülecektir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye gibi misyon sahibi bir ülkede hiçbir hadisenin rastgele yaşanmadığını, hiçbir kararın tesadüfen alınmadığını ve hiçbir eylemin bilinçsiz yapılmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Biz ne yaptığımızı da niçin yaptığımızı da bunun sonucunda nelerin ortaya çıkacağını da gayet iyi biliyoruz. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak neredeyse 20 yıldır dünyada birlikte çalışmadığımız lider, içinde bulunmadığımız platform, arka planına vakıf olmadığımız hadise kalmadı. Avrupa'nın ve dünyanın en kıdemli lideri olarak tüm bu tecrübeler ışığında ve kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde başlattığımız demokrasi ve kalkınma hamlesini sonuçlandırarak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyoruz. Milletimiz emin olsun ki bu hedefe çok yaklaştık dışarıda ve içeride artan gürültülerin sebebi bu gerçeğin herkes tarafından bilinmesidir. İşte hep birlikte yaşayarak görüyoruz."

Dünyanın en güçlü sağlık altyapısını kurduklarını, şehir hastaneleri gibi eşi benzeri olmayan bir modeli hayata geçirdiklerini ve koronavirüs salgını döneminde bunun meyvelerini toplamaya başladıklarını anlatan Erdoğan, "Üretim altyapımızı geliştirmek için ülkemizin her şehrini sanayi bölgeleri ile fabrikalarla donattık. Yeniden inşa hareketini devam ettirdik. İşte bu hafta Eskişehir'de organize sanayide 52 fabrikanın açılışını yaptık. Bunun yanında 106 tane yine ayrıca fabrika açılışını yaptık. Bunlar kendiliğinden olmuyor, hani bir şey yapılmıyordu Eskişehir'e git Bay Kemal, orada bunların hepsini gör." diye konuştu.

Erdoğan, Çin'den bir firmanın da Eskişehir'de yatırım yaptığını söyledi.

"Ne çileler çekti bu ülkenin evlatları"

Türkiye'yi hidroelektrik, termik, doğal gaz, güneş ve rüzgar santralleriyle donatarak kurulu enerji gücünü 3 katından fazla artırdıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çoğalan nüfusa ve üretim kapasitesine rağmen elektrik sıkıntısı çekmeyerek bu yatırımlarımızın meyvelerini toplamaya başladık. Kara yolu, hava yolu, demir yolu ve deniz yolu ile ulaşım altyapımıza tarihimizde görülmedik yatırımları yaptık. Dünyanın üretim merkezinin değişmeye başlamasıyla lojistik avantajımızın meyvelerini toplamaya başladık. Ülkemizin her şehrine yaydığımız üniversitelerimizle, yeniden ayağa kaldırmaya başladığımız mesleki ve teknik eğitimimizle yetişmiş insan kaynağımızı güçlendirdik. Her alanda bunların da meyvelerini toplamaya başladık. Adam utanmadan sıkılmadan '81 vilayete niçin üniversite kuruyorsunuz' diyor. Söyleyeyim sana ne için kurduğumuzu, biz 81 vilayetteki evlatlarımızın ülkemizin bir ucundan bir diğer ucuna gitmemesi için bunları kurduk. Ne çileler çekti bu ülkenin evlatları."

Türkiye'nin üniversite sayısının 207'e yükseldiğini vurgulayan Erdoğan, "Bundan niye rahatsız oluyorsun Bay Kemal, niye bundan rahatsız oluyorsun. Üniversiteyle ilim ve irfan dağıtıyoruz ve dağıtmaya da devam edeceğiz. Sizin yapamadıklarınızı işte biz yaptık, yapıyoruz. Bu örnekleri her konuya her alana her başlığa yaymak mümkündür." ifadelerini kullandı.

"Bu devletin büyüklüğünü kabul edeceksiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin istisnasız her karış toprağını, milletimizin her ferdini kucaklayan eserlerimiz ve hizmetlerimizle evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras olarak gördüğümüz 2053 vizyonu için gereken temeli attık. Büyük ve güçlü Türkiye'nin silüetinin şekillenmeye başladığı şu dönemde ülkemizi 2023 kavşağında yeniden eski düzene, yani siyasi kaos, ekonomik yıkım, sosyal çatışma iklimine döndürmek isteyenler var. Kim bunlar? CHP. CHP deyince de çılgına dönüyorlar. Dışarıda ve içeride tek bir koro halinde yürütülen kampanyanın amacı bizden kurtulmak değil, bizim ülkemizin hanesine yazdırdığımız demokrasi ve kalkınma kazanımlarını yok etmektir, dertleri bu. Kardeşlerim bayraklar farklı, insanlar farklı, çehreler farklı, ifadeler farklı olabilir ama amaç aynıdır o da büyük ve güçlü Türkiye hedefinin önünü kesmektir. Ama onların bilmediği bir şey var, milletimizle birlikte diplomasinin de siyasetin de ekonominin de dilini çözeli çok oldu. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum başaramayacaksınız ya bu ülkenin bağımsızlığını bu ülkenin vakarını bu devletin büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da nefesiniz tükenene kadar içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz."

"Bunlar da edep haya yok"

Dünyayı ve Türkiye'yi okurken insanların yaşadığı sıkıntıları asla görmezden gelmediklerini ve çözümü için çalışmaktan geri durmadıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizin güvenliği ve hedefleri için yedi düvelle mücadele ederken insanımızın sofrasındaki ekmeğinin, aşının, evindeki elektriğinin, doğal gazının, suyunun, kapısındaki aracın yakıtının, kazancının kendisi ve ailesi için kurduğu hayallerin de derdiyle dertleniyoruz. ya utanmadan sıkılmadan 'Aşı yok' diyor, 'Evine götürecek ekmeği yok' diyor, ya böyle bir yalan olur mu? Kim bunu diyen CHP'lisi, İP'lisi, ya bunlar korkulması gereken yüceler yücesinden de korkmuyorlar ki. Bunlarda edep, haya yok. Öyle diyor şair, 'Ne ar kaldı, ne namus kaldı, ne haya kaldı. Gelen geçti, gelen geçti, gelen geçti.' Bunlar böyle maalesef ya şu anda bakıyorsunuz her evde araba var, kapıcısında araba var, şu anda ikinci el araba yetişmiyor zaten. Böyle bir durum var ya bunları nasıl görmemezlikten geliyorsunuz. Ama bunu televizyon ekranlarından vatandaşa anlatır, vatandaşı kandırabilirsiniz ama bizi kandıramazsınız. Biz çünkü hepsinin istatistiklerini tutuyoruz. Nerede ne oluyor, ne satılıyor, bunların hepsini gayet iyi biliyoruz."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, cumhurbaşkanı, Çatışma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3) - Son Dakika
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