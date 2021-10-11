Orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı - Son Dakika

Resmi araçta kadına saatlerce tecavüz etmekle suçlanan iki zabıta için ilk karar çıktı

Suriye'ye operasyon sinyalini güvenlik uzmanı Mete Yarar yorumladı: Bu defa farklı olacak

Öte yandan, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın da kısa sürede kontrol altına alındı. görüntü bu şekilde

Dokuzdal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

En çok kullanılan 5 Türk kripto para borsasından biri olan Coinzo faaliyetlerine son verdi