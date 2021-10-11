Orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahale edilerek söndürüldü.
Dokuzdal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, 2 su tankı, 4 tanker ve 50 yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın da kısa sürede kontrol altına alındı. görüntü bu şekilde
Kaynak: AA
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