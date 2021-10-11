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Sevgililer gününde kız arkadaşını öldüren sanık: "Olay yanlışlıkla gerçekleşti" - Son Dakika

Sevgililer gününde kız arkadaşını öldüren sanık: "Olay yanlışlıkla gerçekleşti"

11.10.2021 11:41
Sevgililer gününde kız arkadaşını öldüren sanık:

Sevgililer gününde kız arkadaşını öldüren sanık: "Olay yanlışlıkla gerçekleşti" Sevgililer gününde sevgilisini öldürüp arkadaşına video gönderen sanık hakim karşısında Fatih'te Sevgililer Günü'nde kız arkadaşını öldürdükten sonra telefonuyla video çekerek arkadaşına attığı iddiasıyla müebbet...

Sevgililer gününde kız arkadaşını öldüren sanık: "Olay yanlışlıkla gerçekleşti"

Sevgililer gününde sevgilisini öldürüp arkadaşına video gönderen sanık hakim karşısında

İSTANBUL - Fatih'te Sevgililer Günü'nde kız arkadaşını öldürdükten sonra telefonuyla video çekerek arkadaşına attığı iddiasıyla müebbet hapis cezası ile yargılanan yabancı uyruklu sanık hakim karşısına çıktı. Olayın yanlışlıkla gerçekleştiğini söyleyen sanık Majed Saeb Alshaıkh savunmasında, "Şu anda yakınlarının yanında konuşmaya zorlanıyorum" dedi.

Fatih'te Sevgililer Günü'nde kız arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Samira Lkhadir'i, kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayan ve bıçağın sırtında kalmasıyla yeni bir bıçak alıp bıçaklamaya devam eden sanık Majed Saeb Alshaıkh, öldürdükten sonra telefonuyla video çekerek arkadaşına gönderdi. Tutuklu sanık müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Majed Saeb Alshaıkh, maktul Samira Lkhadır'ın müşteki ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

"Ben kendisiyle evlenmek istiyordum"

Tutuklu sanık Majed Saeb Alshaıkh savunmasında, olayın yanlışlıkla gerçekleştiğini söyleyerek, "Ben kendisiyle evlenmek istiyordum, evlenmek istediğime dair şahitlerim de vardır. Bir hata oldu, kendisini öldürdüm. Her şey çok iyi gidiyordu. Olay bir anda gerçekleşti, ben yanlış yolda yürüdüm ve hata yaptığımı sonradan fark ettim. Samira bana ihanet etmişti. Şu anda yakınlarının yanında konuşmaya zorlanıyorum" dedi.

"Zamanla değişmeye başlamıştı"

Mahkeme başkanı, maktulün müşteki yakınlarını salondan çıkararak, sanığın savunmasını almaya devam etti. Savunmasının devamında maktulün parası olmadığı için kendisine ev tuttuğunu söyleyen sanık, "Zamanla değişmeye başlamıştı. Boynunda iz gördüm. Ben bu izi görmeden önce telefonda biriyle konuştuğunu duydum. Arkadaşıymış. Bana, 'Irak'tan arkadaşım sigara getirdi, onu almaya gideceğim' dedi. Sigarayı almaya çıkacakken de izi sordum. O da, 'senden' dedi. Bir haftadır yakınlaşmadığımızı söyledim. O anda olay gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Kendisine sorulan soru üzerine ise Samira'yı öldürdükten sonra, videoya çekerek arkadaşına gönderdiği sorulunca da, arkadaşının inanmaması üzerine videoyu çektiğini söyledi.

"Daha önceye dayalı bir tanışıklıkları yok"

Maktul Samira Lkhadır'ın müşteki kız kardeşi Layla Lkhadır, sanığın yalan söylediğini beyan ederek, "15 gündür tanışmışlar, daha önceye dayalı bir tanışıklıkları yok. Asla bize evlilikle ilgili bir şey söylemedi" ifadelerini kullanırken, maktulün müşteki babası ise "Kızımı öldürüp, cesedini teşhir etti. Bu kişi bütün insanlığı öldürmüştür. Kızımı ne hakla öldürdü. Ne hakla kızımın kendisine ihanet etiğinden bahsediyor. Kızımın küçük oğluna, annesinin öldüğünü söyleyemiyoruz, hasta olduğunu söylüyoruz. Kızımın yaşam hakkı vardı" diyerek sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmaya katılmayan tanıkların dinlenilmek üzere zorla getirilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fatih'in Haseki Sultan mahallesindeki bir apartman dairesinde cinayetin işlendiği anlatıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Majed Saeb Alshaıkh hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Sevgililer gününde kız arkadaşını öldüren sanık: Olay yanlışlıkla gerçekleşti
Sevgililer gününde kız arkadaşını öldüren sanık: Olay yanlışlıkla gerçekleşti
Sevgililer gününde kız arkadaşını öldüren sanık: Olay yanlışlıkla gerçekleşti
Sevgililer gününde kız arkadaşını öldüren sanık: Olay yanlışlıkla gerçekleşti

Sevgililer Günü, İstanbul, Mahkeme, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sevgililer gününde kız arkadaşını öldüren sanık: 'Olay yanlışlıkla gerçekleşti' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgililer gününde kız arkadaşını öldüren sanık: "Olay yanlışlıkla gerçekleşti" - Son Dakika
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