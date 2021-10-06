Son dakika haberleri... Teksas'taki bir lisede yaşanan silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: ABD'nin Teksas eyaletindeki bir lisede gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir lisede gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Arlington Polis Departmanından yapılan açıklamada, Dallas'ın batısındaki Arlington Timberview Lisesi'nde meydana gelen olayda 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 2'sinin silahla vurulduğu ve 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Polis, yaralılardan 3'ünün öğrenci, birinin de öğretmen olduğu bilgisini paylaştı. Saldırganın 18 yaşındaki Timothy George Simpkins adlı öğrenci olduğunun sanıldığı ve olay yerinden silahı ile birlikte kaçtığı bildirildi. Yetkililer, silahlı olayın okula yönelik planlı bir saldırıdan ziyade öğrenciler arasında çıkan bir kavga sonucu meydana geldiğine inandıklarını ifade etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dahil güvenlik güçlerinin Simpkins'in yakalanması için arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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