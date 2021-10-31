Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölüMUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Oğuzhan Koç (19) hayatını kaybetti.

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Oğuzhan Koç (19) hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Çaykenarı Mahallesi'nde meydana geldi. Fethiye'den Antalya istikametine giden A.C. yönetimindeki 48 PN975 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Oğuzhan Koç'un kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Koç'un, araçtan yol kenarına fırlayarak hayatını kaybettiği belirlendi. Koç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü A.C., ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Dakika

Ali Babacan'dan "Soros" açıklaması: Erdoğan en az iki üç defa görüştü, birinde ben de vardım

İttifaka kapıları kapatmayan Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Birliktelik olmazsa doğal adayım

Fenerbahçe felaketi yaşıyor! Konya maçında sakatlanan futbolcular, Galatasaray derbisinde yok

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden pazar günü Roma'da görüşecek

G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi

Hükümetten EYT'liler için yeni formül: Emekliliği bekleme süresinin 2-3 yıl geriye çekilmesi gündemde

Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı

Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı