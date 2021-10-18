Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Reisi Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile görüştü - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret eden Plasencia ile Reisi iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Reisi, görüşmede ??????? Latin Amerika ve Venezuela'nın İran'ın Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi diplomasisinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, bu ülkelerle ilişkilerini geliştireceklerini ifade etti.

Plasencia da "kendilerine zarar vermek isteyen sistemlere karşı İran ile müttefik olduklarını" vurguladı.