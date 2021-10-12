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Son dakika... Minik çocuğun ayağı bisiklete sıkıştı, yardımına itfaiye yetişti - Son Dakika

Son dakika... Minik çocuğun ayağı bisiklete sıkıştı, yardımına itfaiye yetişti

12.10.2021 15:24
Son dakika... Minik çocuğun ayağı bisiklete sıkıştı, yardımına itfaiye yetişti

Son dakika 3. sayfa haberi... Bursa'da kullandığı bisiklete ayağı sıkışan minik çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Bursa'da kullandığı bisiklete ayağı sıkışan minik çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Yenişehir ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte bisiklet binen minin çocuğun ayağı bisikletine sıkıştı. Uzun süne ayağını sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışan çocuk için itfaiyeden yardım istendi. Haber verilmesi üzerine minik çocuğun yanına gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çocuğun bacağını sıkıştığı yerden kurtararak, afacanı sağlık ekiplerine keslim etti. Minik çocuk tedavi edilmek üzere Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURSA

Son dakika... Minik çocuğun ayağı bisiklete sıkıştı, yardımına itfaiye yetişti
Son dakika... Minik çocuğun ayağı bisiklete sıkıştı, yardımına itfaiye yetişti
Son dakika... Minik çocuğun ayağı bisiklete sıkıştı, yardımına itfaiye yetişti

Yenişehir, Bisiklet, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Minik çocuğun ayağı bisiklete sıkıştı, yardımına itfaiye yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Minik çocuğun ayağı bisiklete sıkıştı, yardımına itfaiye yetişti - Son Dakika
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