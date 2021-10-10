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Son dakika... Otomobil devrildi ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Son dakika... Otomobil devrildi ihbarı ekipleri harekete geçirdi

10.10.2021 12:30
Son dakika... Otomobil devrildi ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Son dakika 3. sayfa haberi... Adıyaman'da, bir otomobilin şarampole devrildiği ihbarını alan AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti.

Adıyaman'da, bir otomobilin şarampole devrildiği ihbarını alan AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti. Saatlerce kaza yerini arayan ekipler, ihbarın asılsız olduğunu anladı.

Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde Adıyaman- Kahta Karayolu Ali Dağı yakınlarında bir otomobilin şarampole devrildiği ihbarını alan AFAD ekipleri ile jandarma ekipleri harekete geçerek belirtilen bölgeye geldi. Burada aramalar yapan ekipler, her hangi bir kazaya yada olumsuzlukla karşılaşmadı. Ekipler, yaptıkları aramalar sonrasında ihbarın asılsız olduğunu anlayarak bulundukları yerden ayrıldı. - ADIYAMAN

Son dakika... Otomobil devrildi ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Son dakika... Otomobil devrildi ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman, Jandarma, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Otomobil devrildi ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika


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