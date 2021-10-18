Üye Girişi
Son dakika! Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika! Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

18.10.2021 16:42
Son dakika! Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Samsun Ankara kara yolu Karadağ mevkisinde, Ahmet İşcen idaresindeki 19 KC 378 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce yolun sağında bulunan demir bariyerlere çarptı. Savrulan araç, sol şerit üzerinden yolun karşına geçip Mehmet Şahin yönetimindeki 38 AAE 281 plakalı çekicinin ön kısmına, ardından yolun kenarındaki cepten ana yola çıkan Halil İbrahim Büyükoğlu idaresindeki 08 AAN 656 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada, ağır yaralanan sürücü Büyükoğlu, kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar Ahmet İşcen (36), Aliye İşcen (56), Suzan İşcen (34) ile Muhammet Özgen (28), kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Son dakika! Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son dakika! Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son dakika! Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son dakika! Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Karadağ, Ankara, Samsun, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Toyota Türkiye CEO'sundan araç alacaklara uyarı: Bulan alsın, yarın hangi kurdan satacağımızı bilmiyoruz 17:01 Toyota Türkiye CEO'sundan araç alacaklara uyarı: Bulan alsın, yarın hangi kurdan satacağımızı bilmiyoruz Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi 16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor 16:56 Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor
Sergen Yalçın, Sporting maçının kadrosunu açıkladı! Taraftarların beklediği müjdeli haberi verdi 16:40 Sergen Yalçın, Sporting maçının kadrosunu açıkladı! Taraftarların beklediği müjdeli haberi verdi İki çocuk arasında tartışma çıktı! Çocuklardan biri, kalbinden bıçaklandı 16:10 İki çocuk arasında tartışma çıktı! Çocuklardan biri, kalbinden bıçaklandı 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 15:57 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler
WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak 15:24 WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak Mısır üreticisi bayram ediyor! Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya yükseldi 14:53 Mısır üreticisi bayram ediyor! Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya yükseldi

Son Dakika Haberleri
16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi
16:56 Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor
16:55 Muhabirin sorusuna önce şaşırdı, sonra kahkaha attı! Sergen Yalçın, kendine has bilinen tarzıyla cevap verdi
16:54 Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı
16:39 Sergen Yalçın, Sporting maçının kadrosunu açıkladı! Taraftarların beklediği müjdeli haberi verdi
16:11 Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı
16:10 2022 asgari ücret zammı için sendikalar taleplerini açıklamaya başladı
16:07 Okan Kurt'un mekanda alıkonulduğu kavganın detayları ortaya çıktı
15:56 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler
15:55 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
Kızı kendi istediği kişiyle evlenmeyen baba dehşet saçtı! Yaktığı evden 7 cansız beden çıkarıldı Kızı kendi istediği kişiyle evlenmeyen baba dehşet saçtı! Yaktığı evden 7 cansız beden çıkarıldı         
17:02
Pres makinesine sıkışan fabrika işçisi yaşamını yitirdi Pres makinesine sıkışan fabrika işçisi yaşamını yitirdi         
17:00
Muhabirin sorusuna önce şaşırdı, sonra kahkaha attı! Sergen Yalçın, kendine has bilinen tarzıyla cevap verdi Muhabirin sorusuna önce şaşırdı, sonra kahkaha attı! Sergen Yalçın, kendine has bilinen tarzıyla cevap verdi         
16:56
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı         
16:11
Okan Kurt'un mekanda alıkonulduğu kavganın detayları ortaya çıktı Okan Kurt'un mekanda alıkonulduğu kavganın detayları ortaya çıktı         
16:07
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı         
15:31
Son Dakika: Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi Son Dakika: Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi         
15:22
Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon         
14:24
Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek         
14:19
Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü         
13:57
Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi         
12:57
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı         
12:43
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti         
11:23
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 17:06:59. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement