Son dakika: "Sessizce" ilk bölümüyle yarın akşam TRT 2'de yayınlanacak - Son Dakika

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, yeni içeriklerini ekranlara getirmeye devam ediyor.

Doğuştan ya da sonradan duyma yetisini yitirmiş; edebiyat, resim, seramik sanatı, dans, oyunculuk, fotoğrafçılık ve heykel gibi branşlarda eserler veren işitme engelli sanatçıların hayatları, eserleri ve dünyaları "Sessizce" programıyla ekrana taşınıyor.

İşitme engelli bireylere dair farkındalığı artırmayı amaçlayan program, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi.

İşaret dili tercümanı Neslihan Kurt'un sunumuyla ekrana gelecek olan program, sessiz bir şekilde, işaret diliyle ve altyazıyla yayınlanacak.

Bütünüyle sessiz bir şekilde ekrana gelecek olan söyleşi programının ilk bölümü, yarın akşam 20.30'da TRT 2'de yayınlanacak.