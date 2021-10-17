Yemen hükümeti, Husilerin, yaklaşık bir aydır kuşatma altında tuttukları Marib'in Abdiyye ilçesinde kontrolü tamamen ele geçirdiği yönündeki haberleri yalanlayarak, çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Husilerin, Abdiyye ilçesinde kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyurmasının ardından Yemen hükümeti sözcüsü Racih Badi, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Abdiyye'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar halen sürüyor." diyen Badi, Husilerin, ilçeyi ele geçirdiği yönündeki haberleri yalanladı.

Badi, Husi milislerin Abdiyye'deki köyleri vurmak için balistik füze kullandığını, sivillerin hayatını tehlikeye attığını ayrıca ilçeye gıda ve ilaç girişine de engel olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek, Rusya'nın Yemen Büyükelçisi Vladimir Didushkin ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirdiği görüşmede, Husileri Abdiyye'de soykırım derecesine varan suçlar işlemekle suçladı.

Bin Mübarek, Husilerin masum sivilleri abluka altında tuttuğunu, yaralı kadın ve çocukların tahliyesine izin vermediğini kaydetti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, yaklaşık bir aydır kuşatma altında tuttukları Marib'in Abdiyye ilçesinde kontrolü tamamen ele geçirdiklerini duyurmuştu.