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Sorgun Belediye Başkanı Ekinci muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Sorgun Belediye Başkanı Ekinci muhtarlarla buluştu

20.10.2021 11:59
Sorgun Belediye Başkanı Ekinci muhtarlarla buluştu

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarlarıyla yemekte buluştu.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarlarıyla yemekte buluştu.

Üçtepeler Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemek öncesinde konuşan Ekinci, muhtarların köprü görevi gördüklerini ve demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturduklarını ifade etti.

Belediyece yapılan projelerde olumlu sonuçlar alınmasında da muhtarların önemli katkıları olduğunu belirten Ekinci, "Demokrasinin yereldeki temsilcileri olan muhtarlar, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilcileridir. Köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerini güçlendirme konusunda önemli bir görev ifa eden muhtarlarımız, diğer yandan da halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedirler." dedi.

Ekinci, konuşmanın ardından, mahalle muhtarlarına çeşitli hediyeler verdi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sorgun Belediye Başkanı Ekinci muhtarlarla buluştu - Son Dakika


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