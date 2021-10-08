Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği kuruldu - Son Dakika

Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti.

Dernek başkanı Abdullah Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri Vali Yıldırım ile bir süre sohbet ederek, derneğin yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Yıldırım, yeni kurulan derneğin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra yönetim kurulu üyeleri, tarihi Beşevler'de Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak ile bir araya geldi.

Albayrak, derneğin güzel çalışmalar yapmasının ilçeye renk katacağını ifade etti.

Yalçın da dernek olarak güzel çalışmalara imza atmak istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Öncelikle derneğimiz, Tekirdağ ve Süleymanpaşa'mıza hayırlı olsun. Kongremiz sonrası ilk ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum. Derneğimizin amacı meslektaşlarımızın haklarını savunmak, sosyal manada etkinlikler gerçekleştirmek ve gazeteci büyüklerimizin isimlerini yaşatmak olacaktır. Derneğimiz tüm meslektaşlarımıza da hayırlı ve uğurlu olsun."