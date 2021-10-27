Sultangazi'de İbn-i Sina sağlık sempozyumu düzenlendi - Son Dakika

Sultangazi'de İbn-i Sina sağlık sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda konuşan Başkan Dursun, "Türkiye'de ücretsiz olarak sağlığa ulaşım sağlandı" dedi.

Sempozyuma, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Çoşkun Yılmaz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

PANDEMİDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYA GAYRET EDİYORUZ

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, yaptığı konuşmada, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de ilk virüs görüldü dediğinde herkes farklı bir moda geçti. Bizde belediyeler olarak hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık. Temizlik konusunda ciddi çalışmalar yaptık. Kamu kurumlarında sıkı tedbirler aldık. Sağlık tesislerinde ciddi önemler almaya gayret ettik. Sağlık çalışanlarının motivasyonlarını yüksek tutacak çeşitli faaliyetler düzenledik. Koronavirüsle karşı karşıya kalan vatandaşlarımızı da unutmadık. Evlerde dezenfekte çalışmaları yürütmeye devam ediyoruz. 12 adet ürünün olduğu temizlik setini götürüp küçük bir katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmalarla pandeminin önemini anlatmaya, pandemiden etkilenen insanlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bilgilendirme çalışmalarına da sarıldık" dedi.

HER BİNANIN KAPISINA KURAL AFİŞİ

Sultangazi'de olan her binanın kapısına 14 kural afişi yaptıklarını ifade eden Dursun, "Her binanın kapısına en azından girerken nelere dikkat etmesi gerekir diye afişler yapıştırdık. Böylece bilgilendirme çalışmalarını da ulaştırmış olduk. Camilerde, ibadethanelerde, kamu kurumlarında mesafeye ilişkin stickerlar, uyarılar yaptık" diye konuştu.

DEVLETİMİZ İNSANINDAN ELİNİ BİR AN OLSUN ÇEKMEDİ

Türkiye dışında diğer ülkelerin sağlığa ulaşımda büyük sıkıntılar yaşadığını gördüklerini söyleyen Dursun, "Türkiye'de ücretsiz olarak sağlığa ulaşım sağlandı. Bu çalışmaların hepsi başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımızın koordinasyonunda çok iyi bir şekilde yönetildi. Devletimiz insanının elinden bir an olsun elini çekmedi" ifadelerini kullandı. Virüsün bitti denilen anda tekrar başlayabileceğini hatırlatan Dursun, "Biz bu süreçte muhakkak dikkat etmeliyiz" dedi.

KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ

Kültür sanat sezonunda yapılan konserler için eleştiriler de aldıklarını dile getiren Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlar çok bunalmıştı. Evinin içinde, sosyal hayattan uzak, gençlerimiz, çocuklarımız bunalmıştı. Yine eleştirilebilir elbette ama konser faaliyetlerini de yapmak zorunda kaldığımızı ifade edebiliriz. Bunun iyi taraflarını da gördük çünkü insanlar bir an olsun stresten uzaklaşmış oldu. Eleştirilerin yanında çok da teşekkür almış olduk. Hayatın her alanına dokunmak bilinciyle kültür sanatın hayatın olmazsa olmazlarından olduğu bilinciyle özellikle kültür sanat faaliyetlerine çok önem veriyoruz."

İBN-İ SİNA'DAN ŞEFKAT VE MERHAMETİ BİLE ÖĞRENSEK YETER

Sempozyumun hayırlara vesile olmasını dilediğini söyleyen Prof. Dr. Cevdet Erdöl, İbn-i Sina ile birlikte Farabi'yi, Biruni'yi ve o dönemin ilim insanlarını Ali Kuşçu gibi pek çok insanı çok iyi öğrenmemiz lazım. Eğitime ve sağlığa o dönemde yapılan yatırımı, insana yapılan yatırımı bilmemiz lazım. İbn-i Sina'dan tek öğreneceğimiz şey şefkat ve merhamet ile insana yaklaşımı öğrenebilsek bile şu an bize kifayet eder. Bizim gerek koruyucu hekimlikte gerek insana merhametli yaklaşımda İbn-i Sina öğretilerine çok ihtiyacımız var. Bu salgın sürecinde çile çeken, kendi evladını bir kenara koyup başkasının evladına şifa bulmak için gayret eden ve bu uğurda şehit olan sağlık çalışanlarına, yoğun bakıma düşen sağlık çalışanlarına vefa olarak addediyorum" diye konuştu.

Bugün iki oturumun düzenleneceği sempozyumun yarın üçüncü ve son oturumu düzenlenerek kapanış yapacak.