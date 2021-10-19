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Son dakika haberi! TAKSİM'DEKİ ÇARŞAF TARTIŞMASI DAVASINDA SANIĞIN CEZA EHLİYETİ ARAŞTIRILACAK - Son Dakika

Son dakika haberi! TAKSİM'DEKİ ÇARŞAF TARTIŞMASI DAVASINDA SANIĞIN CEZA EHLİYETİ ARAŞTIRILACAK

19.10.2021 13:24
Son dakika haberi! TAKSİM'DEKİ ÇARŞAF TARTIŞMASI DAVASINDA SANIĞIN CEZA EHLİYETİ ARAŞTIRILACAK

Edinilen son dakika haberine göre TAKSİM İstiklal Caddesi'nde çarşaf giyen üç genç kıza yönelik, "Siz Türk müsünüz? Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak, gidin namaz vakti namazını kılın" dediği iddiasıyla "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Hakaret" suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan...

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde çarşaf giyen üç genç kıza yönelik, "Siz Türk müsünüz? Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak, gidin namaz vakti namazını kılın" dediği iddiasıyla "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Hakaret" suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan 78 yaşındaki Emel C. hakim karşısına çıktı. Sanık Emel C., " İhtiyarlıktan olsa gerek torunum yaşındaki gençlere böyle şeyler söylerim. Çıplak gibi giyinmiş kişilere de benzer şeyler söylerim" diyerek beraatini istedi. Mahkeme, psikolojik ilaçlar kullandığını söyleyen sanığın ceza ehliyetinin olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edilerek rapor alınmasına karar verdi.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Emel C. ile şikayetçiler Selva B., Özlem B. ve 16 yaşındaki mağdur A.H. katıldı. Sanık Emel C. suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Şikayetçileri görünce turistler geldi diye sevindim. Onlara 'Türk müsünüz?' diye sordum. 'Türküz' dediler. Neden bu kıyafeti tercih ediyorsunuz' diye sordum. İhtiyarlıktan olsa gerek torunum yaşındaki gençlere böyle şeyler söylerim. Çıplak gibi giyinmiş kişilere de benzer şeyler söylerim. Bir yandan konuşuyorduk. Bir yandan onlar önde ben arkada yürüyorduk. Polis noktasına gelince şikayetçiler benden şikayetçi olduklarını söylediler. Polis de tutanak tuttu. Ben iddianamedeki sözleri söylemedim. Beraatimi talep ederim" dedi. Görüntü çözümlerindeki konuşmaları sorulan sanık Emel C., "Ben çarsaf giymelerinin yasak olduğunu zannettiğim için söylenmiştim, tansiyonum da düşmüştü. Bu olay sonrasında bütün medyada, internette benim hakkımda olumsuz şeyler yazıldı, söylendi. Bunun etkisiyle psikolojik tedavi görmeye başladım. Ağır ilaçlar kullanmaya başladım" dedi. Sanık avukatı da, müvekkilinin "Pis Araplar" diye beyanda bulunmadığını belirterek beraatini istedi.

ŞİKAYETLERİNİ TEKRAR ETTİLER

Şikayetçiler A.H., Selva B. ise sanığın yolda giderken yaklaşıp kendilerini durdurduğunu ve "Pis Araplar camiye gidin, burada çarşaf giymek yasak" diyerek söylendiğini belirterek şikayetçi olduklarını belirttiler. Şikayetçilerden Selva B., "Olay yerinde açık kıyafetli insanlar vardı, bizle tartışmaya girdiği halde onlara bir şey söylemedi" diye konuştu.

RAPOR ALINACAK

Mahkeme, psikoljik tedavi görüp ağır ilaç kullanan sanığın ceza ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için üç haftayı geçmeyecek şekilde gözlem altına alınarak hastaneye sevk edilerek rapor alınmasına karar verdi. Tutanağı tutanların tanık olarak çağrıldıkları halde gelmedikleri gerekçesiyle zorla getirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı ertelendi.

İDDİANAME

Taksim İstiklal Caddesi'nde bir kadın ile çarşaf giyen üç genç arasında 13 Mart günü çarşaf tartışması yaşamış, tartışma sosyal medyanın da gündemine oturmuştu. Çarşafın kanunen yasak olduğunu iddia eden kadın ile çarşaflı genç kızların, "Özgür bir ülkede yaşıyoruz" sözleri üzerine, "Çok özgürüz ama çarşaf yasak kızım. Siz gerici misiniz" demişti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tartışma yaşayan 21 yaşındaki Selva B., 20 yaşındaki Özlem B. ile 16 yaşındaki Amine H.'nin ifadeleri alındı. Kızlar yanlarına bir kadının geldiğini, "Türk müsünüz, Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak. Sizi burada kabul etmiyoruz siz gericisiniz. Ben Atatürk'ün son nesliyim. Gidin namaz vakti namazınızı kılın pis Araplar" şeklinde sözler sarf ettiğini ve şikayetçi olduklarını belirtti. İddianamede, şüpheli Emel C'nin dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olan kızlara yönelik onları inançlarından dolayı kınadığı, suçladığı inançları gereği giymiş oldukları kıyafet ile ilgili İstiklal Caddesi gibi kalabalık bir yerde rencide edici söylemlerde bulunduğu anlatıldı. Eylemin gerçekleşmiş olduğu yer itibarıyla kamu güvenliği açısından yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı gibi halkın belli bir kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesine neden olan Emel C'nin halkı kin ve nefrete tahrik ettiği belirtildi. Emel C.'nin 1 yıl 3 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor.

İstiklal Caddesi, Taksim, Arap, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! TAKSİM'DEKİ ÇARŞAF TARTIŞMASI DAVASINDA SANIĞIN CEZA EHLİYETİ ARAŞTIRILACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! TAKSİM'DEKİ ÇARŞAF TARTIŞMASI DAVASINDA SANIĞIN CEZA EHLİYETİ ARAŞTIRILACAK - Son Dakika
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